俄烏戰火美聯儲預告照加息　人民幣創近四年高｜巨子一周精選

俄烏戰火持續超過一星期，兩國經過二輪談判後，同意設立人道走廊、撤離烏克蘭平民，不過戰火不止，周五烏克蘭境內最大核電廠更遭俄軍炮擊起火。局勢惡化下，國際油價一舉撃穿100及110美元大關。傳統的避險貨幣美元受支持，美元指數升抵98大關，創一年半新高。聯儲局主席鮑威爾一連兩日出席聽證會，表明今個月傾向支持加息25點子(即四分之一厘)。



然而，人民幣不但未有跟隨新興市場貨幣跌勢，反而愈升愈有，人民幣兌美元突破6.3整數大關，刷2018年4月以來新高。下列點評分析俄烏局勢下，大國經濟及匯率資產前景。



1、俄烏戰爭「推高」人民幣？| 巨子點評

人民幣逐漸呈現避險資產特徵，除了與中國相對穩健的基本面有關，也與部分經濟體的「去美元化」相關。美歐將俄部分銀行踢出SWIFT，諸多分析人士提到，SWIFT淪為政治工具，全球將掀起「去美元化」風潮。（閱讀更多）

2、烏克蘭局勢推動人民幣強勢升值 短期避險屬性凸顯｜巨子點評

俄羅斯被制裁、美聯儲加息陰霾始終籠罩着權益市場，中國較低的通脹率讓央行獲得了更大的貨幣政策調整空間。（閱讀更多）

3、俄烏衝突升級將損害中國"一帶一路"戰略佈局｜巨子點評

俄烏衝突爆發後，一些鐵路貨運業者宣佈開始改道或者暫時停止中國和歐洲之間的業務。戰亂如果持續下去，會影響到中國的對外貿易和跨國投資和一帶一路戰略佈局。（閱讀更多）

4、對俄禁用SWIFT是「金融核武」？ | 巨子點評

當對俄禁用SWIFT一再被拿來當「金融核武」，這一招傷的究竟會是誰？有人短痛，但更有人更會長痛。（閱讀更多）

5、國際油價超過110美元 OPEC+的態度十分關鍵｜巨子點評

俄羅斯並非孤身一人，而是石油輸出國組織（OPEC）國家和非OPEC產油國組成的「OPEC+」聯盟中的一員。目前，這個鬆散的聯盟控制着全球40%原油產出，對國際油價的波動有着巨大的影響力。（閱讀更多）

焦點企業：

1、中國巴菲特出手抄底 騰訊股價絕處逢生｜巨子股評

在這個關鍵時刻，段永平在400港元這個關鍵點位公開進場抄底，頗有點給騰訊雪中送炭的味道。而且，這是段永平在一年內第三次公開抄底騰訊。（閱讀更多）

2、百度財報超出預期之後 自動駕駛變現能力扔是長期隱患

百度的傳統廣告業務增速已經趨零，未來的業績和市場估值，還是取決於其押注的自動駕駛的貨幣化進展，也就是變現能力能否體現在財報之中。（閱讀更多）

3、蔚來汽車港股3月10日掛牌 只上市不融資有何玄機｜企業熱評

蔚來選擇在這個時間到香港上市，用業內人士的話說「先屬於搶佔上市資源、以後再說融資」的戰略考量。從財務指標來看，2021年11月，蔚來通過增發新股完成了20億美元的募資，手上暫時並不缺現金。（閱讀更多）