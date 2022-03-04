零售管理協會：3月份市況非常悲觀　僅九倉置業對零售店減租

1月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升4.1%。當中，網上銷售佔9.0%，零售業網上銷售價值的臨時估計為31億元，按年上升31.7%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，由於1月份已受第五波疫情影響，雖然農曆新年零售商生意有所好轉，但結果卻未如理想。

謝邱安儀表示，協會在在過去一個星期訪問了3,600間商戶，受訪零售商假如出售防疫用品，生意有不俗的升幅，例如化妝品店舖的生意亦受防疫用品帶動；相反，便利店、電器、傢俬生意跌近20%，奢侈品店舖跌兩成以上，個別商戶更跌八成。

謝邱安儀續稱，現時市面人流少，完全沒有購物氣氛，不少會員對3月份市況感到非常悲觀，銷售生活必需品或防疫用品的零售商預計生意會有所上升，但電器、傢俬、電訊、服裝及鐘錶珠寶行業，料生意將有兩成至八成的跌幅。

市道不佳，業主減租的情況亦不理想，她指，只有九龍倉置業（1997）旗下商場願意減租，相信與零售店舖未列表列關閉處所有關，而街鋪亦只有小部份業主願意減租，另外有兩間地產商表示會考慮對表列處所作免租。

她又指，疫情以來，零售商生意大受影響，簡直「生不如死」，若再加上全民檢測時禁足措施，憂慮零售商將會零生意，希望業主能夠免租。