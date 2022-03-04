東亞向友邦出售藍十字及Blue Care　作價21.7億料錄盈利約15億

東亞（0023）宣布，向友邦（1299）出售藍十字（亞太）保險，及Blue Care（寶康醫療）80%持股，作價為21.68億元，預計將錄得盈利約15.34億元。出售藍十字的交易有待相關監管機構的批准，預計於今年內完成。

作為交易的一部分，藍十字將向東亞銀行於香港的個人銀行客戶群獨家銷售非人壽保險產品，為期15年。東亞指，董事會將待交易完成後根據當時的經營環境，決定出售所得款項的用途，其中可能包括回饋股東。

作為交易的一部分，藍十字將向東亞銀行於香港的個人銀行客戶群獨家銷售非人壽保險產品，為期15年。（圖片由東亞提供）

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，東亞銀行與友邦保險擁有一致的願景，雙方亦一直維持極佳的合作關係，夥伴合作自去年7月正式展 以來，已經取得良好的開端，又指非常高興能把雙方合作延伸至非人壽保險領域。 是項交易再次展示該行不斷致力提升業務價值的承諾，並造就本行達致長遠業務增長和成功。

友邦保險區域首席執行官陳榮聲表示:，很高興拓展我們與東亞銀行的成功合作關係，並歡迎藍十字加入友邦保險。此項投資建基於集團在香港的悠久歷史，並且凸顯對香港未來的信心，多渠道分銷平台是友邦策略核心，新協議加深了與一家香港領先的本地銀行之獨家合作關係。受惠於友邦保險的數碼轉型和一系列全面醫療保險產品主張所驅動，集團將進一步釋放增長潛力。