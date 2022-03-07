疫情｜中銀22家分行今起恢復營業　5家分行暫停服務

中銀香港表示，因應疫情發展，在調整分行服務的同時，致力為客戶提供銀行服務。由 3 月 7 日(星期一)起，以下 22 家分行將恢復營業，包括：上環分行、香港仔分行、海怡分行、海怡分行保管箱服務中心、德輔道西分行、軒尼詩道 409號分行、灣仔中國海外大廈分行、太古城分行、大有街分行、東港城分行、九龍城太子道分行、佐敦道分行、九龍廣場分行、大埔廣場分行、聯和墟分行、火炭分行、教育路分行、葵涌廣場分行、葵昌路分行、長發邨分行、屯門新墟分行，以及蝴蝶邨分行。

該行補充，在分行採取一系列的防疫衞生措施，員工及客戶進入分行時均須量度體溫及佩戴口罩；曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，以下 4 家分行將由3月7日(星期一)起暫停營業，直至另行通知，包括：石塘咀分行、紅磡義達大廈分行、馬鞍山廣場分行，以及青衣城分行。另因應防疫工作的需要，由3月7日(星期一)起，上環皇后大道西分行將暫停服務，直至另行通知。

該行將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守本行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。