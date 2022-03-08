港股3日累跌1702點　資源股下瀉　車股溜後比亞迪最傷瀉逾9%

俄烏局勢持續緊張，再次觸發投資者恐慌情緒，道指周一大跌800點，反映投資者恐慌情緒的VIX指數，單日飆升近14%至36.45，美匯指數企穩在99水平。由於地緣政局前景未明，今早亞太區股市仍未止跌，其中日本股市早段曾失守25000點。



【16:47】科指未止跌 騰訊及美團處弱勢

港股仍未止跌，午後更曾失守20700點，再創自2016年7月上旬以來新低。尾市時跌幅收窄，最終收復20700點收市。經過連續3日跌市後，大市累計跌幅為1,702點。

恒指收市報20765點，跌291點，國指報7237點，跌174點，科指報4382點，跌145點，成交額為1,707.7億元。

資源股跌勢相當急劇，中鋁（2600）瀉9.4%，報5.28元，江西銅（0358）挫7.6%，報13.56元，馬鋼（0323）瀉7.8%，報3.07元，鞍鋼（0347）挫6.5%，報3.6元。

內銀股同樣低收，建行（0939）跌1.6%，報5.6元，工行（1398）跌0.2%，中行（3988）跌1%，郵儲行（1658）跌2.4%。

中資券商股方面，信證（6030）跌0.8%，報17.66元，東方證券（3958）跌3.1%，報5元，魯證期貨（1461）跌8.4%。

隨著鎳價急升，對電動車相關行業企業帶來負面影響。比亞迪（1211）瀉9.4%，為今日表現最差藍籌股，吉利（0175）跌7.4%，報11.2元，贛鋒鋰業（1772）險守100元，收市報103元，跌10.5%。理想汽車（2015）跌7.6%，報96.4元。

內房股亦下挫，碧桂園（2007）跌6.3%，報6.09元，融創中國（1918）跌6.6%，世茂（0813）跌5%。

科技股方面，阿里（9988）升9%，報96.9元，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌0.5%。

【14:34】科指再創新低

港股跌勢突然加劇，恒指最新報20713點，跌344點，國指報7230點，跌182點，科指今日再創新低4394點，報4395點，報132點。

資源股下跌，中鋁（2600）瀉8.6%，報5.33元。

【13:23】港股午後轉升

港股午後轉升3點，最新報21061點，國指報7353點，跌59點，科指報4481點，跌46點。

【12:35】港股半日倒跌

港股今早反彈乏力，縱使大市曾收復21300點，可是升勢未能持續，半日倒跌95點。

恒指中午收市報20961點，跌95點，國指報7312點，跌100點，科指報4451點，跌75點，成交額為848.7億元。

領展（0823）為今早表現最佳藍籌，報62.7元，升3.5%，九倉置業（1997）升3.4%，報33.7元，希慎（0014）升0.7%，報23元。

地產股表現亦有較理想，新地（0016）升2.1%，報91.35元，恒地（0012）升1.9%，報32.25元，長實（1113）升0.8%，報50.4元。

銀行股反彈，滙豐（0005）升1.5%，報48.55元，渣打（2888）卻下跌，曾低見46.45元，最新報47.35元。

不過車股表現失色，比亞迪（1211）大跌8.3%，為今早表現最差藍籌，吉利（0175）跌5.3%，報11.46元。

內需及消費股亦向下，新貴農夫山泉（9633）跌5.2%，潤啤（0291）跌5.8%。

【10:43】恒指升幅收窄

港股升幅收窄，恒指最新報21127點，升69點，國指報7390點，跌21點，科指報跌36點，報4491點。

至於昨日指出去年虧損收窄的明源雲（0909），今早曾低見10.6元，最新報10.8元，跌12%。

商品金屬股方面，俄鋁（0486）飆8.1%，報5.19元，中鋁（2600）則挫8.6%，報5.33元，江西銅（0358）跌6.8%，馬鋼（0323）跌4.5%。

【09:50】港股反彈幅度擴至逾200點

港股今早反彈，恒指最新報21265點，升207點，國指報7464點，升51點，科指升26點，報4553點。

內房股普遍向下，世茂（0813）挫4.3%，報4.2元，潤地（1109）跌1.9%，佳兆業（1638）跌1.5%。

美團（3690）反彈3.9%，報151.9元。

至於理文造紙（2314）業績後瀉逾13.3%。

【09:27】港股高開27點

恒指高開24點，報21082點，國指低開1點，報7411點，科指最新報4515點，低開12點。

金價在每盎司2,000美元，為金礦股帶來支持，招金（1818）升1.1%，中國黃金（2099）平開。

油股則回軟，中海油（0883）低開0.6%。

至於昨日大跌的銀行股，今早反彈，滙豐（0005）高開1%，報48.35元。

科技股方面，股王騰訊（0700）高開0.3%，報389元。

龍湖（0960）高開4.9%，成表現最佳藍籌。