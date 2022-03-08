疫情｜恒生分行明日起有新營業安排　平日營業時間提早至下午3時

恒生銀行以客戶和員工的安全和健康為首要考慮，同時亦致力為客戶提供所需的銀行服務。疫情不斷發展，該行亦隨之調整及提升各項營運安排以作應對。因應疫情的最新情況，於明天（9日）起將採取進一步預防措施，詳情如下﹕額外４間分行將暫停服務，包括德輔道西分行、北角（渣華道）分行、屯門鄉事會路分行及荃灣分行（毗連港鐵荃灣站），直至另行通知。

該行指出，早前已公布的5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行亦會繼續暫停服務。

其他仍然營業的地面分行及商務理財中心的服務時間，將縮短為星期一至五的上午10時30分至下午3時，星期六會維持暫停服務。

銀行會減低同一時間在分行的客戶人數及安排合適的社交距離。為減省客戶在進入分行前需要輪候的時間，銀行建議客戶使用櫃位手機取票服務，以便在差不多到其票號時可獲得相關提示才前往分行。

為進一步提升防疫措施，銀行會為所有前線員工提供快速檢測套裝以便每日返回工作崗位前會進行檢測，工作期間並會佩戴透明面罩以添保護。銀行亦會維持現行的一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。

8間分行今日起恢復營業

另一方面，該行指出以下分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天（8日）恢復營業。而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。