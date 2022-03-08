畢馬威料中國今年有望步入高收入國家　保持經濟穩增長

全國兩會近日召開，畢馬威中國報告表示，內地對2022年經濟增長目標設定在 5.5%左右，將穩增長放在更加突出的位置，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

畢馬威中國稱，今年經濟增長設立的目標雖然較上年有所下降，但仍高於2020年至2021年的兩年平均增速（5.1%），預測今年中國有望步入高收入國家行列，實現「中等收入陷阱」的跨越。 「十四五」規劃遠景目標中提出2035年中國人均國內生產總值達到中等發達國家水平，為了實現這一目標，未來十幾年中國仍需保持4%左右的平均增速。可以看到，未來一段時間中國仍有必要維持一定速度的經濟增長，有效引導和穩定市場預期。

財政政策方面，畢馬威中國稱，今年赤字率擬按2.8%左右安排、比去年3.2%的赤字率下降0.4個百分點，資金規模減少2,000億元人民幣。但是通過跨年度調節，今年財政支出規模將比去年擴大2萬億元人民幣以上，這相當於提高了赤字率1個百分點。增加2萬億元人民幣意味著今年財政支出將達到26.7萬億元人民幣，按年增加8.4%，明顯高於去年0.3%的增速，總體財政政策還是積極的。今年中國地方政府專項債擬發行3.65萬億元人民幣，與去年持平。

此外，畢馬威中國指，為了加強地方政府財力，中央對地方轉移支付增加約1.5萬億元人民 幣，達到近9.8萬億元人民幣，按年增長18%，為2012年以來的最大增幅。在減稅降費上，政府表示將實施更大力度減稅降費，持續激發市場主體活力。