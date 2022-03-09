九倉吳天海料內房前景仍然疲弱　投資項目會「挑剔啲」

受內地調控措施影響，內房銷售額大幅下跌。九倉（0004）主席吳天海認為，各項業務包括房地產都有周期，目前而言，市場機會比幾個月前或一年前吸引，公司會選擇地投資，惟不需要急進，「可能等吓機會更加好，挑剔啲，如果係非常吸引嘅項目會投，否則不妨等待。」

早前他曾稱，九倉會縮收內房業務，他重申不是要退出，現時手上仍有項目進行中，如果有機會都會考慮，惟暫時未有接近完成的收購可以公布。不過他亦坦言，去年公司在內地物業銷售額近140億元人民幣，今年目標僅90億元人民幣，除了貨源減少外，內地樓市比早兩年為弱，暫時見不到樓市會轉強。

今年樓市對公司直接影響不大

提到烏克蘭局勢緊張，他指雖然距離香港比較遠，但對全球都會有影響，包括能源、商品已經價格上升，將影響供應鏈、通脹及利率水平，拖慢經驗增長甚至衰退，香港不能獨善其身。

本港樓價回落，他指本港今年的樓市對公司直接影響不大，除啟德項目進行中外，九龍貨倉及油塘等項目最快兩至三年後才會推出市場，現時主要以豪宅銷售為主，但豪宅資金回籠周期長，成交可遇不可求，市道對公司而言「唔係咁緊張。」

截至去年底，九倉長期投資按年減少140億至529億元，去年經濟及投資環境有隱憂，決定將部分高流動性資產套現，今年首兩個月仍繼續減債，目前債務風險低，其他長期投資則認為是「進可攻退可守」。