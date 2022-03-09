傳內地鋰離子電池生產商中創新航赴港　籌最多15億美元｜新股IPO

撰文：張偉倫
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《彭博》引述消息報道，中國鋰離子電池製造商中創新航科技，最早會在本周遞交上市申請，集資最多15億美元，有望成為年內迄今集資規模最大的新股。

報道指出中創新航未有即時作回應。

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