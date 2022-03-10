歐美股市大反彈　油價回吐逾10%　恒指上望二萬一｜港股早評

港股四連跌險守二萬點大關後，今日料能跟隨歐美股市大反彈。德國股市單日急升8%冠絕歐洲市場，創兩年來最大升幅，美股道指急升超過600點，標普500指數及納指升幅更達2.6%及3.6%。相信恒指今日高開後，有望重上二萬一大關。



市場觀望今日俄烏在土耳其的新一輪談判

大市反彈的觸發點之一是石油價格大幅回落10%，一來是OPEC成員國阿聯酋態度轉變，支持增產，市場料有機會改變現時供不應求的局面；更甚者，俄烏局勢有轉變，烏克蘭執政黨首次對國家中立地位作出表述，稱烏不可能未來幾年加入北約，市場觀望兩國將在土耳其舉行的土俄烏三方會談。

俄烏局勢上，俄媒稱烏克蘭執政黨首次對國家中立地位作出表述，稱烏不可能未來幾年加入北約，同時提議俄政府在法律上承認烏國家地位並保證「基輔不受威脅」。市場觀望今日俄烏兩國將在土耳其舉行的新一輪談判。

紐約期油挫一成 重回110美元以下

石油市場經過近期抽升後大幅下挫，紐約期油重回110美元以下，收市跌幅超過12%，每桶報108.7美元。布倫特5月原油期貨收跌16.84美元，跌幅13.16%，每桶報111.14美元。

電動車股有望反彈，全球最大鎳生產國印尼宣佈增產。（路透社）

電動車股有望反彈 全球最大鎳生產國印尼宣佈增產

股份板塊方面，今日可留意電動車股，近期股價因工業金屬鎳價於兩日內急升逾兩倍，而明顯受壓，當中比亞迪（1211）跌至9個月低位。不過，最新鎳的供應有轉變，全球最大鎳生產國印尼宣佈增產，幅度料可抵銷俄羅斯供應中斷，相信消息有助支持電動車股低位反彈，

蔚來首日掛牌 新勢力三大齊集港股

全球最大鎳生產國印尼宣佈，將增加今年鎳產能39.3萬噸至40萬噸，該國預期有關增產幅度足以抵銷俄羅斯或其他地方的供應損失。根據印尼最新的增產計劃，該國今年的鎳總產能將增至140萬噸，明年計劃再增加年產能50萬噸。

另外，今日是電動車股蔚來集團（9866）首日掛牌，意味三大中資電動車新勢力股，即小鵬、理想.及蔚來將齊集港股市場。