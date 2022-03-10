土耳其里拉匯率再度大幅跳水　俄烏衝突以來跌幅已超5%

2022年前兩個月，得益於土耳其政府的儲蓄計劃和對外匯市場的干預，里拉波動基本得到控制。但隨着俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，里拉匯率再度大幅跳水。



《路透社》周四（9日）報道稱，自2月24日俄羅斯對烏克蘭進行「特別軍事行動」以來，里拉匯率跌幅已超過5%。

自2018年以來，新興市場貨幣里拉的貶值總是周期性地出現在國際新聞報道中。但從2021年11月起，里拉貶值明顯惡化，通貨膨脹也愈演愈烈。當時，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）提出一項新的金融替代方案，通過公共財政向土耳其儲户支付補償，減少匯率波動對儲户的影響。這一政策在今年年初初見成效，里拉匯率趨於穩定。但考慮到埃爾多安決心將利率保持在遠低於通脹率的水平，分析人士大都認為這些措施難以長久化解土耳其的貨幣困境。

土耳其投資諮詢服務商Tera Brokers首席分析師恩維爾·埃爾坎（Enver Erkan）表示，里拉貶值給公共財政帶來了很大壓力，貨幣貶值的幅度高於政府儲蓄計劃的收益率，且該方案的可持續性越來越差。「公共財政的負擔意味着更多的間接稅或貨幣擴張，這可能導致通貨膨脹的螺旋式上升。」埃爾坎認為，如果歐洲工業發展因能源危機而放緩，土耳其的出口也可能下降，從而導致赤字擴大的風險。

埃爾多安曾多次公開表示反對加息，呼籲採取貨幣刺激措施，通過降息提高增長、信貸和出口。經濟學家們表示，鑑於埃爾多安對高額借貸成本的厭惡，加息難以實現。然而，因俄烏衝突，石油和天然氣的價格上漲，小麥、玉米及其他穀物的價格也節節攀升，對幾乎完全依賴進口來滿足需求的土耳其來說，這可能會導致更大的赤字，也會進一步刺激通貨膨脹。此前，土耳其統計局發布數據顯示，土耳其2月的年度通貨膨脹率達到了54.4%，為二十年來的新高。

俄烏衝突攪動國際市場，也讓本已深陷危機的土耳其經濟雪上加霜。3月9日，受烏克蘭危機影響，土耳其里拉匯率連續第七日下跌。里拉兑美元匯率跌至14.6，創下自去年12月以來的最低水平。同時，能源和穀物價格的上漲將繼續推高土耳其國內的通貨膨脹。