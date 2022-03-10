Gartner調查︰全球智能手機銷量2021年增長6%　Q4下降1.7%

據《TechWeb》（10日）消息，Gartner的初步統計結果顯示，全球智能手機銷售量在2021年增長6%。繼2020年下降12.5%之後，智能手機銷售量在2021年上半年出現反彈。前一年新冠疫情導致的下降和2021年上半年出現的增幅，都幫助推動了市場的增長。但零部件短缺和供應鏈問題擾亂了2021年下半年的智能手機銷售。

為了滿足未來的發展需求，運營商調低了5G套餐的價格，此舉影響了智能手機升級消費，前五大廠商三星、蘋果、小米、OPPO和VivO在2021年的智能手機銷售量均有所增長。

從第四季度數據來看，全球智能手機銷售量在2021年第四季度因供應短缺而下降了1.7%。5G升級大大推動了市場對iPhone的需求，並使蘋果在前五大智能手機廠商中繼續位居第一。三星在高端手機市場需求旺盛，該公司的銷售量與2020年第四季度相比增長了11%。

中國智能手機制造商小米、Oppo和Vivo擴大了在中東、非洲、拉丁美洲和歐洲的分銷網絡，以抓住LG等其他廠商在2020年退出這些市場所留下的機會。但2021年第四季度蘋果在中國市場的強勁銷售削弱了市場對中國智能手機的需求，OPPO和Vivo的銷售量均有所下降，小米繼續保持第三名位置。