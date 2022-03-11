美中概股被退市急升溫　累恒指低開430點　京東暴瀉12%｜持續更新

俄烏局勢無進展，加上中概股「預定摘牌名單」消息衝擊，港股今日﹙11日﹚開市再度急挫。

恒指開報20460點，插水430點或2.06%，距離今年盤中低位20102點不遠：科指開報4229點，插206點或4.66%，失守今年盤中低位4233點，再創新低。至於國指，則開報7051點，插水204點或2.81%。

今日大市焦點非中概股莫屬，皆因美國證券交易委員會(SEC)官網公布了「預定摘牌名單」，涉及百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、盛美半導體、和黃醫藥 （0013）5家中概股，意味它們如果連續三年不遵守《外國公司問責法》的審計要求，就可能會被美國交易所摘牌。

受消息拖累，上述4家也有在香港上市的股票，今日隨隔晚美股急插已下瀉，百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、和黃醫藥 （0013）分別低開7.2%、9.1%、4.1%、7.1%。

與此同時，消息也衝擊中概股，本港上市的科技股今早亦「無運行」，ATMXJ全部下插，阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚、小米﹙1810﹚及京東﹙9618﹚分別低開5.77%、4.15%、6.38%、4.4%及12.4%。