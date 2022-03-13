陳茂波：料首季經濟按年負增長　失業率將顯著回升

財政司司長陳茂波今日（13日）發表網誌指，過去一周，外圍市場極為波動，地緣政治風險升溫，影響能源及其他商品供應，觸發期油等商品以至糧食價格急升。投資者避險情緒高漲，除擔心全球已經高企的通脹壓力或會加劇，可能拖累消費及經濟，增添滯脹的風險，也擔心歐美央行貨幣政策取向變數增大，一旦全球銀根進一步趨緊，或打擊環球經濟復蘇的動力。

現階段烏克蘭局勢對港風險可控

近日，烏克蘭局勢牽動未來全球地緣格局變化和經濟的發展路徑，陳茂波指，對本港而言，現階段的風險可控。貿易方面，烏克蘭和俄羅斯分別僅佔本港2021年貨物出口的0.05%及0.78%。通脹方面，香港以服務業為主，能源依賴度不高，而能源在本港消費物價指數的開支權數只佔約3%，因此即使國際能源價格急升，對香港通脹的影響也比較溫和。不過政府仍會高度警惕，做好防備。

陳茂波續指，地緣政治局勢轉趨緊張以來，外圍市況不明朗，環球股市以至本港股市受壓，但無論港股以至港元市場依然如常有序運作，港元匯率穩定，資金進出未有異常的情況。銀行體系亦保持穩定，作為緩衝指標的資本充足率高企在20%，遠高於國際最低標準的8%水平，整體不良貸款比率去年底為0.88%的很低水平，這些均反映銀行具備充足條件應對挑戰。整體而言，本港的外匯儲備充足（有約5000億美元）、經常帳穩健（最近四季經常帳盈餘平均為GDP一成），這些都為香港的金融市場提供強大堅固的緩衝和抗震力。

他又解釋，內地持續「穩字當頭、穩中求進」的方向，今年經濟增長目標訂於約5.5%，高於過去兩年5.1%的平均增長。國家的生產總值已超過110萬億元人民幣，龐大的經濟體量卻仍能保持穩定有力增速，對全球貿易和投資都發揮著「定海神針」的作用。這也是為什麼他對香港的經濟前景仍然充滿信心。

料首季經濟很大機會出現按年負增長

他續指，雖然本港刻下因疫情打擊，第一季經濟很大機會出現按年負增長、失業率料將顯著回升，但只要盡快成功控疫，香港將會很快擺脫陰霾並重拾經濟增長的動力。

他引述李克強總理所指，在經濟艱難時期對中小微企給予扶持的重要性「秤砣雖小壓千斤」，中小微企牽涉大量的就業職位，對公眾消費力、大企業的營運以至全社會的經濟相當重要。在現時窒息性的經營環境中，扶持這些特別困難的行業，避免商戶陷入大規模結業危機，不僅能讓經濟保持生機，也能讓市面保持生氣。