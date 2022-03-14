科指暴瀉11%　南方東英盤點5大利淡原因　旗下科指ETF錄逾7億認購

恒生科技指數持續暴跌，今日﹙14日﹚大瀉逾11%，創下面世新低，惟相關看好的ETF獲追捧！南方東英表示，旗下恒生科技指數ETF(3033)及南方東英恒生科技指數每日槓桿 (2x) 產品(7226)逆市獲得持續大量資金流入。

南方東英表示，上一周（3月7日至3月11日）南方東英恒生科技指數ETF（3033）「逆市吸金」，累積認購1.58億份，創下2020年9月以來最大單周份額增長。同時3033錄得連續4周淨申購，累積認購4.65億份（約19億港元），近一個月份額增長18%至30.6億份，最新規模約為130億港元。

而今日，3033則繼續獲得認購約4.6億港元，而7226亦獲得認購約 2.7億港元，合共7.3億港元。

籲投資者不要懷著抄底心態去買

談及主要的利空消息，南方東英歸納5點︰傳聞滴滴暫停港股上市，市場擔憂ADR退市後的出路被封鎖，但是該行認為與恒生科技指數的關係有限，畢竟指數成分股全部是港股，都已經在港股上市了，不用擔心退路；中國金融資料顯示需求極差，高頻資料顯示3月至今地產銷售依然是斷崖式下跌，並且整個兩會看不到任何實質性的轉向政策；內地Omicron爆發，再次封城，製造業和消費再次受到衝擊，預期變壞；傳聞騰訊﹙0700﹚等互聯網公司大幅裁員，市場對政策緊縮再次擔憂；今天週一，《華爾街日報》引述知情人士透露，隨著北京加強對金融科技平台的監管，騰訊可能因其微信支付移動網路違反央行的一些規定，而面臨創紀錄的罰款。

南方東英建議投資者儘量不要懷著抄底的心態去買，雖然現在股市價格是在底部區間，但是還需要時間去調整，但補充當全球危機有所緩和、經濟重回正軌，市場重新聚焦於科技股實力和價值，相信恒生科技指數會轉危為機。