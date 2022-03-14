恒指插穿二萬大關單月挫20%　專家料今次股災歷時更長｜財經評論

恒指六年來首次撃穿二萬點大關，大跌市成交反而較上日增17%至2,230億元，是四個月來最大單日成交，足見投資者「人踩人」式爭相掟貨。專家直指跌勢屬股災級別，在現時俄烏戰爭難言樂觀下，令港股跌勢更難以觸摸，恒指暫時初步料下試18000點。不過，論恒指跌勢，認為對比上次股災，今次屬「慢跌」格局，歷時可能更長。



俄國出兵至今港股挫近4000點，跌幅超越歐美。（AP）

俄國出兵至今港股挫近4000點 跌幅超越歐美

恒指今日一舉撃穿二萬點大關，直抵近六年前低位，低見19644點。今輪大跌浪，恒指只用了短短一個月時間，急瀉5,000點，由25000大關，裂口式下挫至20000大關不保，累計跌幅超過20%，技術上不但步入熊市，同時不論以速度計或是以點數計，都達到股災級別。

自上月24日俄羅斯正式出兵烏克蘭至今，港股已累積跌接近4,000點，跌幅近17%，跌幅較外圍美股，甚至比離戰火更近的英、德、法股市跌幅更大。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵接受訪間時表示：「今次恒指跌穿二萬點，絕對是股災級別!主因俄羅斯戰爭對環球經濟的影響現時無法量化」。

連敬涵認為，樂觀估計，中國和香港股市隨時成為最安全投資環境。﹙資料圖片﹚

2018年股災 恒指一年插9000點

回看上次恒指股災可先看2018年，當年跌勢受到美國進取地一年加息4次，中美爆發貿易戰互徵關稅以及內地經濟放慢三大負面因素困擾，令到恒指由2018年初的高位33484點，分段式滑落至年底低位24540點，歷時接近一年，跌幅接近9,000點，港股才見底回穩。

連敬涵認為今次的股災，與當年的不同之處，主要在於今次股災是由真正的戰爭所觸發，現時俄羅斯與烏克蘭的戰爭，令到西方國家群起制裁俄羅斯，影響力更為廣泛及深遠，不但第一步已經令到國際商品價格急升，石油天然氣等能源價格破頂，同時預料會引致環球經濟倒退，這個情況需要在未來數個月密切關注，現時的經濟數據尚未反映能源價急升的影響。

連敬涵認為今次的股災，與當年的不同之處，主要在於今次股災是由真正的戰爭所觸發，第一步已經令到國際商品價格急升，料對環球經貿影響深遠。（AP）

連敬涵指上次股災市場更恐慌 今次屬「慢跌」格局

不過認為今次市場氣氛和上次仍有差異，恐慌情況其實未有上次嚴重，2018年時，恒指一度單日急挫逾1,600點收市；反之，今次恒指的跌幅是「陰陰跌」，暫時一日跌幅最多800點至900點，相較2018年曾單日跌近2,000點，今次屬「慢跌」格局，同時跌浪歷時料更長。

恒指單日挫千點 重磅科技股拖累一半跌幅

對於後市，暫時恒指第一步要看18000點能否企穩，認為難以見底的原因，在於西方國家對俄羅斯制裁，對歐美國家的通脹影響，並未能立即呈現。現時市場最憂慮本周美國聯儲局開始加息後，一旦壓抑了美國經濟增長，將令現時的通脹惡化成滯漲。

今輪跌市中，重磅科技股首當其衝。今日恒指單日急挫1,000點，當中一半跌幅是由科技股觸發的。「ATMXJ」阿里、騰訊、美團、小米及京東合共拖低恒指近600點。

今輪科技股跌勢，可用腹背受敵形容，恒指單日挫千點 重磅科技股拖累一半跌幅，（資料圖片 / 方家遠攝）

科技股腹背受敵

對於今輪科技股跌勢，可用腹背受敵形容。首先外圍因素上，美國加息對高估值的科技股會造成沽壓，美股三大指數中，跌幅最大的是科技股主導的納指，年初至今跌幅已經達17%，同時拉低環球科技股估值，令沽壓延續至港股市場。再加上，中美兩國對上市公司審計守則的分歧，令到中概股在美國被逼退市的風險急增。

至於內在因素上，監管機構對科網股及平台股的打擊尚未完結，連敬涵指出，今日內地網信辦出徵求意見文件，討論不得向未成年人提供與其能力不符付費服務，意見提出要合理限制未成年人在使用網絡產品和服務中的單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。他形容將對騰訊等網遊企業的收入造成打撃。

騰訊據報因微信支付違規 或面臨創紀錄罰款

另外，據《華爾街日報》引述消息報道，騰訊因微信支付違反一些人行的反洗錢規定，可能面臨創紀錄的罰款。知情人士表示，罰款金額仍在審議中，可能至少上億元，將較過去監管機構通常對非銀行支付公司違反反洗錢規則的罰款數額大得多。