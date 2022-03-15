摩通狠劈中資科技股目標價　騰訊睇265阿里見63　僅一隻股獲正評

中概股頻遭洗倉，大行摩根大通「加多腳」，狠劈中資科技股目標價，其中阿里巴巴﹙9988﹚削至63元，騰訊﹙0700﹚目標價更被腰斬至265元。

摩根大通表示，國際投資者投資中國科技股時，風險管理已成為最重要的考慮因素，在考慮中國地緣風險，以及內地監管風險日增後，該行認為中國科技股未來半年至12個月並不吸引，股價前景不能預測，料板塊廣泛洗倉潮持續。

摩根大通預期，國際投資者在未來六個月至半年，將改變資金配置策略及板塊偏好，令中資科技股出現走資，暫未知對股價的造成的壓力將持續多久。

該行因而一炮過將28家內地科網股的評級調低至中性或差於大市評級，僅快手﹙1024﹚仍有「優於大市」評級。其中，焦點科網股，包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）等的評級由優於大市，降至差於大市。更甚者，目標價也遭狠劈，阿里巴巴由175元減至63元、騰訊由570元減至265元、美團由295元減至90元、京東由380元減至135元。

上述4股昨日﹙14日﹚收市價分別為80.9元、331.8元、美團112.6元、京東180元。

談及為何看好快手，摩通稱，快手管理層重視利潤率的改善，且用戶基礎大，競爭風險較少。同時，快手股權結構較多是內地投資者。