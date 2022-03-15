美股｜道指升逾600點　標指漲2%　中概股反彈

亞太區股市今日再次爆發小型股災，其中港股連續兩日瀉逾千點，再創6年新低。亞太區股市跌勢亦蔓延至歐美股市，同時商品市場下挫，油價紐約期油已失守100美元關口。



【03:20】道指升600點

道指報33,560點，升614點或1.87%；標指報4,257點，升84點或2.02%；納指報12,904點，升323點或2.57%。

【02:50】道指升500點

道指報33,457點，升512點或1.56%；標指報4,243點，升70點或1.69%；納指報12,859點，升277點或2.21%。

多隻中概股反彈，京東和拼多多都升6.8%，阿里巴巴逆市跌2.46%。

【00:30】美股升幅再擴大

道指報33,419點，升474點或1.44%；標指報4,242點，升69點或1.66%；納指報12,851點，升269點或2.14%。

【23:06】布蘭特期油跌穿100美元關

油價續向下，紐約期油最新報95.68美元，跌7.12%，布蘭特期油最新報99.8美元，跌6.6%。金價方面，現貨金最新報1,914.22美元，跌1.9%，紐約期金最新報1,916.6美元，跌2.25%。

【22:59】中概股反彈

中概股反彈，百度美股勁升7.9%，京東美股升7.8%，網易美股升4.5%，理想汽車美股升10.6%，小鵬美股升8%，蔚來美股升4.2%。阿里美股則跌1.1%。

【22:47】美股升幅擴大

美股升幅擴大，道指最新報33285點，升340點，標普指數最新報4224點，升51點，納指最新報12809點，升227點。

歐洲三大指數跌幅收窄，德國DAX指數最新報13891點，跌37點，法國CAC指數最新報6339點，跌30點，英國富時指數最新報7148點，跌44點。

美匯指數下跌，最新報98.86，跌0.14%。

恒指夜期勁升738點，較今日恒指收市價高水638點。

【22:14】中概股走勢個別

中概股走勢個別，阿里美股最新報74.98美元，跌3.6%，京東美股升2.8%，百度美股跌2%，滿幫ADR升3.4%，滴滴升1.1%，金山雲勁升15.2%。

【21:42】美股早段上揚

美國早段上揚，道指最新報33219點，升274點，標普指數最新報4204點，升29點，納指最新報12678點，升95點。

3M升1.1%，報145.13美元，蘋果升150.94美元，升0.25%，可口可樂升1.1%，微軟升1.3%，波音升2.1%。

【20:28】美股三大指數期貨上升

美股期貨上揚，道指期貨最新報32996點，升51點，標普指數期貨最新報4182點，升9點，納指期貨最新報13106點，升60點。

【19:24】道指期貨轉升

美股期貨指數轉升，道指期貨最新報33015點，升70點，標準普爾指數期貨最新報4183點，升10點，納指期貨升65點，報13111點。

至於騰訊（0700）母公司Prosus瀉9%。

中概股方面， 阿里美股盤前挫4.7%，拼多多盤前跌4%，滴滴盤前跌1.7%，百度美股盤前5.1%，京東美股跌3.6%。

歐洲主要股市跌幅收窄，德國DAX指數報13783點，跌145點，英國富時指數最新報7123點，跌69點，法國CAC指數報6299點，跌70點。

【17:44】歐洲股市跌幅略擴大

歐洲股市跌勢略加劇，德國DAX指數最新報13615點，跌315點，法國CAC指數最新報6230點，跌139點，英國富時指數最新報7083點，跌110點。

美國10年期債息則回落3.4個基點，報2.106厘。

商品市場方面，紐約期油最新報97.42美元，跌5.4%，布蘭特期油最新報100.95美元，跌5.6%。金價同樣回落，紐約期金最新報1,932.2美元，跌1.5%，現貨金最新報1,931.33美元，跌1%。

【16:41】美三大指數期貨向下

歐洲主要市場早段皆下跌，德國DAX指數最新報1368點，跌248點，法國CAC指數最新報6256點，跌113點，英國富時指數收市報7097點，跌95點。至於意大利及西班牙股市均跌逾1%。

美國三大指數期貨亦向下，道指期貨跌167點，報32777點，標普期貨最新報4152點，跌20點，納指期貨最新報12999點，跌47點。