華泰國際「漲樂全球通」與AQUMON合作　推出「樂投」智能投顧項目

華泰國際旗下一站式財富管理平台「漲樂全球通」近日與數字化財富管理平台及軟件即服務（SaaS）供應商 AQUMON 合作，推出「樂投」智能投顧合作項目。目前「樂投」智能投顧服務已正式在「漲樂全球通」App 內上線。

「樂投」智能投顧通過使用 AQUMON 的大數據分析和組合構建工具，篩選貝萊德（BlackRock）、摩根史丹利（Morgan Stanley）、富蘭克林（Franklin）等全球頂級基金管理公司旗下基金，形成優質基金池；並基於市場數據設計縝密基金評價體系，對基金池內產品進行二次篩選。該評價體系綜合考量宏觀經濟、行業經營、基金投向、歷史表現、基金經理和基金公司等超過 200 個因子，以定量研究方法及動態量化模型對基金進行評分及篩選。

「樂投」起投門檻為500美元

華泰國際董事總經理、網絡金融與零售業務部主管兼「漲樂全球通」負責人朱亞莉表示：「漲樂全球通自推出以來，不斷將開創性金融科技融入傳統財富管理流程中，短时间内已實現 100 萬下載量。我們很高興與 AQUMON 合作並推出「樂投」智能投顧，正值疫情期间，希望廣大投资者能夠通過「樂投」抵禦部分財務波動風險。漲樂全球通未来將繼續服務本地及全球華人群體，為更多投資者提供智能、便捷、可靠的综合型財富管理服務。」

AQUMON 的行政總裁兼聯合創始人雷春然表示：「我們很高興能幫助華泰國際漲樂全球通服務更廣泛的個人投資者。AQUMON 組合投資工具經歷市場檢驗，為廣大投資人帶來新穎穩健的投資感受。全新的 SaaS 模式讓我們能以更高的效率賦能金融機構，並更迅速、更具規模地為個人投資者服務。」

「樂投」提供多達 10 個不同風險偏好和波動率的投資組合，每個組合中的基金數量约为 8 至 11 種，覆蓋股票、債券等多類資產，涉及美國、亞洲、歐洲多個國家和地區及醫療、科技、金融等多個熱門投資主題。其中部分投資組合過去 5 年的累計回測收益率超過 140%，超過基準收益率 2 倍的同時年化波動率不到20%。

投資者在填寫相應風險承受能力問卷後便可使用「樂投」智能投顧服務。「樂投」根據每位投資者的風險承受能力，自動推薦與其風險偏好匹配的投資組合並進行全天候監控，在持倉與投資目標發生重大偏離時及時提供調倉建議，並按季度對持倉進行回顧。「樂投」的起投門檻為 500 美元，並不設投顧費和基金申贖費。