美聯儲加息塵埃落定　恒指技術反彈　重上二萬一大關｜巨子早評

港股上日爆升1672點，創下歷來第四大升幅後，隔晚美聯儲議息塵埃落定，加息四分之一厘符合預期，美國總統拜登指聯儲重新調整利率以維持物價穩定是合適，美股市場消化加息消息後持續反彈，道指升逾500點收市，同時中概股連續第二日反彈，將支持港股進一步回補近日急跌裂口，重上二萬一大關。



另外，投資者憧憬俄烏停火談判見曙光，同樣有利大市。烏克蘭總統澤連斯基表示，停戰談判愈來愈有機會成功，澤連斯基補充，仍需要時間作出符合烏克蘭利益的決定，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，和平談判不容易，但仍有妥協的希望。

聯儲加息三大重點

美聯儲加息四分之一厘符合預期，聲明細節中值得注意的有三方面：第一，局方將今年底利率會升至1.9厘，較去年底的預測高1厘。反映當局傾向在今年剩下6次議息會議皆會加息，且其中一次會議將會大幅加息半厘。明年最多加息四次及每次加0.25厘，合共１厘，2024年則全年不會加息。

第二、在現時俄烏局勢下，聯儲局一如預期下調經濟增長，今年經濟增長率由早前預期的4%下調至2.8%，對於通脹，主席鮑威爾看法有改變，表示通脹可能需要比預期更長的時間才能恢復至美聯儲的價格穩定目標。第三、首次訂明「縮表」時間，魷威爾預期最快在下次會議（５月份舉行）開始縮減資產負債表規模。

聯儲聲明大致符合市場原先預期，即使宣布加息，美股市場表現未有太大沽壓，三大指數升幅介乎1.6%-3.8%。

重磅中概股阿里日巴巴及京東抽高36.8%及39.4%，市值較細的知乎及金山雲單日升幅逾70%。（資料圖片）

追蹤近百間中概股的金龍中國指數抽高逾30% 知乎及金山雲單日飆逾70%

值得留意的是中概股連續第二日反彈，中美監管機構一日內連環開腔正式回應市場憂慮，重申正積極溝通解決分歧，股票市場反應正面，特別是久跌多日的科技股彈力最強，隔晚追蹤近百間中概股的納斯達克中國金龍指數抽升33%。

重磅中概股阿里日巴巴及京東抽高36.8%及39.4%，市值較細的知乎及金山雲單日升幅逾70%。

股份方面，相信本港科技龍頭股有望繼續跟隨隔晚中概股的強勢，特別是騰訊早前急挫後，今日有望重上400元大關。另外，今日宜留意對加息反應最為受惠的銀行股。