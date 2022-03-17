渣打：聯儲局今年或加息僅4次　港匯觸及弱方兌換保證7.85機會細

美國聯儲局宣布加息四分之一厘，並預計最快5月開始縮表。渣打香港估計，雖然聯儲局點陣圖預計年內加息7次，但該行預期隨著下半年通脹有機會見頂回落，儲局下半年加息的積極性或未如預期，估計有可能全年加息次數僅4次。隨著加息次數少於市場預期，港匯走向弱方兌換保證水平7.85的機會偏低。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志稱，從市場反應所見，聯儲局的議息如果受歡迎，能給予市場信心及穩定性。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指，議息結果合乎預期，亦顯示聯儲局有決心控制通脹，聲明又向市場派定心丸，指出近期經濟表現強勁，有能力應付利息上升。

劉健恆指，渣打香港估計聯儲局今年內未必如市場預期加息7次，有可能只有4次，但有可能未來一兩次議息會議每次加息50點子。他提到，目前美國通脹仍有上升空間，美國勞動市場緊拙，預期工資上升，但隨著聯儲局持續加息，通脹有可能在年中見頂回落，屆時美聯儲或因應通脹減少加息次數。至於縮表的進程，劉健恆預計會過程將以年計，並且規模或較預期細，料聯儲局不願在加息及縮表兩者同步進行令收水過分「重手」。

港息何時才要跟隨美息上調，劉健恆指出，上一個加息周期，港息及美息會隨著時間慢慢拉闊，由初期的20至30點子，及後拉闊至40至50點子，時間上以年計。劉健恆稱，根據「傳統智慧」，當港美息差拉闊到50點子以上，便須留意套息活動是否增加，另外亦留意銀行體系結餘，當息差擴闊至不利港匯的水平，香港或跟隨美國加息。

對於港匯預期，劉健恆認為近日港元拆息已逐步抽升，預期維持7.8水平。除非港股走勢更趨疲弱，加上港美息差急速拉闊王70至80點子水平，否則年內港滙低見7.85的機會不大。

被問到內地的貨幣政策，劉健恆預計，月內人行有機會「降準」0.5個百分點，並有可能在次季下調中期借貸便利（MLF）利率。