周二恐慌時刻撈底騰訊阿里美團　加拿大富豪出手因分析師一句話

港股來回地獄又折返人間！周一及周二單日暴瀉逾千點後，在國家開口「救市」下，周三及周四大反攻，兩日合共爆升逾3000點，領軍的正是ATMX等科技股。市況如此波動，容易進退失據，成功撈底的絕對「智勇雙全」！

加拿大億萬富豪、投資公司O'Shares ETFs 主席奥利里（Kevin O'Leary）於本周二﹙15日﹚在一眾唱淡中概股之聲中，出手買入騰訊 （0700） 、阿里巴巴﹙9988﹚及美團 （3690），估計已坐擁約30%回報。

O'Leary於3月15日接受美媒《CNBC》即市訪問期間，遇著中概股洗倉潮，當日美團在港收市大跌16.84%，而騰訊及阿里巴巴ADR在美國即市交易時段也瀉逾8%，但就披露自己已趁低吸納股價「被宰」的騰訊、阿里巴巴及美團。

周二港股恐慌情況極濃，ATM等科技股被狂質。﹙資料圖片﹚

現在「倒帶」，當時有大行出報告批中國互聯網股短線「不宜投資」，評級降至沽出，而騰訊美團京東的目標價更至少被削半，人心惶惶。但O'Leary在節目中就說，當一間數十億美元市值、處身增長速度較美國還要高的經濟體的公司，被分析師評為「不可投資﹙uninvestable)」，就是買入信號！

他於直播中直言，未知阿里巴巴、騰訊等股是否已見底，但投資要作出基本分析，例如即使中概股被摘牌，也不影響公司業務增長，何況他不認為會出現摘牌的情況。O'Leary又重申未來幾年中國將成為最大經濟體，擁有極大增長潛力，「最終這些公司都會取得增長！」

以今日收市計，阿里巴巴、騰訊及美團較周二收市分別累升43%、30.8%、48.3%。