疫情｜新地﹕內河碼頭每日處理量增至4000個貨櫃　3成為抗疫物資

由新鴻基地產（0016）與和記港口集團有限公司合資持有香港內河碼頭，自2月底開始全力協助援港物資盡快到港。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（18日）到訪內河碼頭，了解碼頭的綜合運送能力。

「海上快線」水路運輸服務開通以來，香港內河碼頭積極作出配合，自上月底開始抽調人手，力求以最快速度處理運抵本港的抗疫以及日常物資。現時內河碼頭處理的物資較過往增加逾三成，每日處理4,000個貨櫃，當中約三成為種類繁多的抗疫物資，包括醫療物資、方艙醫院預製組件、個人防護裝備、快速抗原測試包、生活必需品等。內河碼頭會繼續因應需求，與航運公司商討增加運輸班次。

新地執行董事兼香港內河碼頭董事馮玉麟表示：「新地十分感謝中央向香港提供源源不絕的各類物資，集團秉持『上下一心共同抗疫』的精神，全方位協助香港抗疫，香港內河碼頭竭盡全力，知悉需要協助處理抗疫物資後，馬上作出安排，騰出約三萬呎地方處理相關貨物，並作緊急優先處理，協助各項物資供應到位，以助香港早日戰勝疫情。」

除數以噸計的醫療及日常物資外，香港內河碼頭亦發揮船運高負載力的優勢，協助處理付運香港的方艙醫院預製組件，預計3個月內會處理共一萬套預製組件。除了水陸運輸，香港內河碼頭亦做好準備配合閉環式陸路運輸，措施一旦落實，內河碼頭將會是貨物中轉接駁場之一，內地司機即使與外界零接觸，供港物資亦可直接運送到內河碼頭，再由內河碼頭分發到全港各地，加強物資供應的穩定性。