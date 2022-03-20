周大福企業社會方案推新一輪抗疫支援措施　料惠及2.5萬人

周大福企業社會方案（CTFE Social Solutions）再推新一輪抗疫支援措施，與不同組織合作全力支援長幼疫下所需，預計將惠及超過17,000名院舍院友和前線員工，以及8,000名居家長者和兒童。

CTFE Social Solutions宣布捐出港幣600萬元，支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計劃，為因疫情而避免外出及非院舍長者上門接種疫苗，計劃由香港醫學組織聯會旗下醫生及護士，聯同鄰舍輔導會及其他慈善團體組成的外展團隊透過上門探訪，為未接種疫苗的長者進行免費專業身體評估，並替狀況合適的長者接種科興。

另外，CTFE Social Solutions夥拍嘉里集團及陳廷驊基金會攜手捐款，支持由聖雅各福群會及香港社會服務聯會推出的第二輪「支援院舍前線員工住宿津貼計劃」，為300名合資格的院舍員工提供每人最多港幣1.5萬元的住宿津貼。

與此同時，為進一步幫助資源緊絀的中小型安老院舍，CTFE Social Solutions推出第二輪捐贈行動，額外向100間本地中小型院舍捐贈合共八萬件防疫用品，並向聯合醫務慈善基金會捐出港幣100萬元，以支持聯合醫務延續及擴大免費視像診症服務及藥物配送服務。