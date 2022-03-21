港股V型反彈　相關ETF份額今年以來增長近300億份

上周（3月14日當周），市場上演V型反轉，A股ETF成交活躍，總成交額達2225.29億元人民幣。以區間成交均價估算，上周A股ETF資金淨流出約60.51億元。恒生科技ETF等港股ETF份額持續增長，今年以來合計份額增長近300億份。

業內人士認為，港股估值優勢仍較突出，可持續關注估值跌至較低位置，且需求增長空間較大的企業。

港股ETF份額大幅增長

據《中國證券報》3月21日報道，上周，A股ETF逾六成下跌，不過，生物醫藥ETF、新能源ETF等大幅補漲。Wind數據顯示，國泰中證滬港深動漫遊戲ETF上漲12.12%，方正富邦中證醫藥及醫療器械創新ETF上漲8.41%，匯添富中證電池主題ETF等漲幅超過6%。

從資金流向來看，光伏、新能源車、晶片等行業ETF淨流入居前。上周，華泰柏瑞中證光伏產業ETF淨流入10.63億元，華夏中證新能源汽車ETF淨流入5.42億元，華夏國證半導體晶片ETF淨流入5億元，國泰CES半導體晶片行業ETF等淨流入超過2億元。寬基指數ETF表現分化，規模最大的兩隻寬基指數ETF均呈資金淨流出，南方中證500ETF淨流出13.03億元，華夏上證50ETF淨流出9.31億元。不過，匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF淨流入5.27億元，廣發中證500ETF淨流入3.14億元，易方達上證科創板50成份ETF等淨流入超過1億元。

QDII基金方面，整體來看，上周港股ETF備受資金青睞，份額合計增長超過80億份。其中，華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF份額增長17.25億份，華夏恒生科技ETF增長9.93億份，廣發中證海外中國網路30ETF等份額增長超過8億份。今年以來，港股ETF份額增長已超過294億份。

估值降至歷史低位

對於港股市場，博時中證紅利ETF擬任基金經理萬瓊表示，港股科技龍頭企業的核心競爭優勢並未改變。對於後市投資，主要關注兩大方向：一是高股息資產的估值修復機會。高股息資產和穩增長政策相關性高，基本面具有很強的韌性。且當前高股息資產估值處於歷史低位，股息回報率高。二是之前大幅下跌，但長期看仍然具備發展前景的行業，如網路、醫療等。經過前期的大幅下跌，這部分資產當前估值處於歷史相對低位。同時，長期來看，這些行業的需求增長空間仍然很大。網路行業方面，相對於傳統行業仍具較高效率優勢，在全球都極具競爭力。

重陽投資認為，港股市場的相對估值已經降至歷史低位。據測算，恒生指數的股權風險溢價已經超過2008年、2011年、2020年等歷次港股危機期間最高水平。其次，中概股的絕大部分權重股已經回歸港股，且港股作為完全市場化的離岸市場，對於各種風險定價最為充分。值得注意的是，在市場情緒較為悲觀之際，3月16日國務院金融委專題會議清晰、積極的政策表態有助於提振投資者信心，修復市場的恐慌性定價。