恒指圖收復裂口位　留意績優股　招行多賺23%｜港股早評

港股上周高低波幅逾3400點，重上二萬一大關，隔晚美股低開高走，三大指數升1.2%-2.1%，中國國家主席習近平與美國總統拜登視像通話，市場預計中美關係有望緩和，中概股續走高，漲幅凌厲的如滴滴及知乎齊飆逾50%，重磅股阿里巴巴及京東亦升5%-7%。相信港股今日料隨外圍高開，阻力位看月初大型下跌裂口位，處21800點。



踏入業績高峰期，選股宜選業績「交到功課」的板塊，內銀股招行業績佳，獲中金上調盈利預測；另外資源股洛鉬及紫金盈利倍升。



美股方面，在今年首個「四巫日」，三大指數先跌後升，升幅最佳的是納指收升2.1%，報13893點。道指及標普500升0.8%-1.2%。反映中國概念股表現的納指特金龍中國指數收市飆7.5%，盤中曾升9.77%。重磅股阿里巴巴躍升7.9%，拼多多漲8.2%。

中國國家主席習近平與美國總統拜登視像通話，市場預計中美關係有望緩和，中概股續走高，重磅股阿里巴巴躍升7.9%。（網易圖片）

招行盈利增23% 中金上調盈利預測

重磅內銀股陸續業績，招商銀行去年全年營業淨收入人民幣3314億元，增長14.17%；淨利潤1199億元，增長23.20%。資產質量繼續向好，不良貸款率0.91%，撥備覆蓋率483.87%。

中金表示，預計招行未來3-5年盈利增速曲線仍將高於行業。考慮到公司業績表現與成本管控改善好於預期，小幅上調公司2022年EPS預測至5.29元（原預測5.28元），新增2023年EPS預測為6.27元。

資源股盈利優 洛鉬紫金盈利倍升

資源股受惠去年商品價格急升，剛出爐業績盈利升幅顯著。中國第二大的民營鋁材生產商中國宏橋(1378) 去年收入1,144.9億人民幣(下同)，按年增加32.9%；毛利304.53億元，增加57.3%。錄得純利160.73億元，增長53.1%，每股盈利1.772元。末期息60港仙。連中期息全年共派息105港仙。派發末期股息每股60港仙，計及中期股息2021年度累計派息每股105港仙，按年增加約61.5%。

洛陽鉬業(03993)全年營業額1,738.63億元人民幣，按年升53.9%。純利51.06億元，按年升119.3%。另外，紫金礦業發佈去年營業收入人民幣2251.02億元，增加31.25%；淨利潤156.73億元，增加140.8%；基本每股收益0.6元，每10股派發現金紅利2元。

澳洲宣布立即禁止向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦石，包括鋁土礦。俄鋁回應指出，正就上述事件的影響進行評估。（路透社）

澳洲禁運鋁材至俄國 俄鋁正評估影響

不過，近日俄烏戰局觸發西方國家制裁俄羅斯，最新澳洲宣布立即禁止向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦石，包括鋁土礦。俄鋁回應指出，正就上述事件的影響進行評估。

資料顯示，澳洲鋁材料佔俄羅斯進口量的20%，上述制裁措施會削弱俄羅斯的煉制鋁製品能力。鋁材是俄羅斯主要出口產品之一。