盈富基金換舵手　恒生投資取代道富　料今年第三季完成交接安排

盈富基金（2800）宣布，將更換基金經理，恒生投資管理有限公司（恒生投資）將接替已管理盈富基金逾22年的道富環球投資，擔任新經理人一職。

基金指，美國道富銀行作為盈富基金信託人特此通知盈富基金單位持有人，盈富基金監督委員會早前聘請獨立顧問公司協助進行經理人檢討。檢討完成後，考慮到恒生投資有證監會認可交易所買賣基金的相關經驗、專業知識、本地規模；最新市場發展及盈富基金的未來發展管理費等因素，恒生投資獲選為盈富基金新經理人。

恒生投資爲恒生銀行有限公司之全資附屬公司。基金信託人有參與檢討過程，亦支持監督委員會的決定。

料取得監管批准後交接將於今年第三季完成

基金又表示，新經理人已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事項，包括符合競爭條款。預計有關交接安排待取得監管批准後，將於2022年第三季完成。在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。

新經理人、現任經理人和信託人之間將緊密合作，確保順利交接。 盈富基金的投資目標不會因新經理人而改變，而現任經理人會於新經理人接任時才離任，確保盈富基金不會在沒有經理人情況下運作。

恒生投資成爲新經理人後，管理費將從現時每年0.025%至0.05%的分級管理費下調至每年0.015% 至0.045%，與現時管理費收費表相比，盈富基金於首三年的實質管理費將下調至每年0.022%（減幅約為31%），從第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%（減幅約為40%） 。

盈富基金於1999年成立

盈富基金於1999年11月成立，當時在亞洲金融危機下，港府成功救市後，成立盈富基金作為沽售計劃的第一步。成立至今超過22年，盈富基金一直委任道富環球投資管理亞洲為基金經理。

前美國總統特朗普在2020年11月簽署行政命令，禁止美國人士投資若干中國公司，包括中國移動（0941）及中國聯通（0762）等藍籌股，令追蹤恒生指數的盈富有需要禁止美國人士購買。因應制裁禁令，道富環球在2021年1月一度宣布中止對有關個股投資，雖然兩天後極速轉軚，決定重新投資受制裁的中資股，但已說明盈富基金不再適合美國人士投資。

去年8月，盈富基金正式發佈公告，稱基金不再適合美國人士投資，並更新基金認購章程，清楚表明美國人士不可投資盈富基金。

早前已有報道指，恒生銀行旗下的恒生資產管理，以及南方東英資產管理均獲得邀請參與競標，而道富環球也在候選之列。