巴菲特再重磅出手　斥百億美元現金收購保險公司Alleghany

在大舉投資西部石油之後，巴菲特又出手了。周一（3月21日），巴菲特旗下的巴郡和Alleghany公司聯合宣佈，他們已經達成了一項最終協議。

據報道，根據該協議，巴郡哈撒韋公司將以每股848.02美元的價格現金收購Alleghany公司所有已發行股票。

Alleghany公司成立於近100年前，當時是一家鐵路公司，曾一度擁有美國近五分之一的鐵路。如今，它旗下擁有一系列保險和再保險公司，以及一家玩具生產商、一家殯葬用品製造商、一家酒店開發商和一家定製拖車製造商。該公司去年實現利潤達10億美元。

消息發布後，Alleghany保險美股盤前一度漲超27%，收盤仍升24.8%，報844.6美元。

該交易獲得了兩家公司董事會的一致批准，其總股本價值約為116億美元。收購價格相當於Alleghany公司截至2021年12月31日賬面價值的1.26倍，較其過去30天的平均股價溢價29%，較其上周五的收盤價溢價25.3%，較其52周的最高收盤價溢價16%。

巴菲特對此表示：「巴郡將成為Alleghany的永久完美家園，我對這家公司已經密切觀察了60年。在過去的85年裏，Kirby家族創建了一家與巴郡·哈撒韋公司有許多相似之處的企業。」

$Alleghany Corp(Y.US)$$Berkshire Hathaway(BRK/A.US)$