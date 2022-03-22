內房｜融創中國料去年利潤大減85%　受疫情影響或延遲刊發業績

融創中國(1918)預期，截至去年底止全年股東應佔溢利按年下跌約85%，核心淨利潤減少約50%。該公司2020年度同期股東應佔溢利356.44億元(人民幣．下同)。

融創中國指，預料盈利下跌，主要由於處置貝殼股票錄得投資損失，同時，受去年下半年房地產行業嚴峻的環境影響，集團年度銷售收入有所降低且毛利率下降，及計提的存貨減值、應收款項等預期信貸虧損撥備有所增加等綜合因素所致。

公司補充，於公告日應收款項等預期信貸虧損撥備入賬金額尚未最終確定；集團仍將基於謹慎性原則，充分考慮前瞻性資料，持續評估應收款項等所承受的信貸風險，可能導致股東應佔溢利及核心淨利潤在前述預期基礎上的進一步變動。

另外，融創中國將於下周四(31日)舉行董事會會議，以考慮及批准2021年度的業績及其發布。但公司最新表示，由於中國內地及香港地區近期的新型冠狀病毒疫情導致的出行、物流及其他限制，該集團的審計程序無法按期完成，主要包括銀行、客戶及供應商等函證程序：集團中國內地部分主要運營城市如杭州、天津、青島等及香港地區等快遞停運， 以及集團各地有員工被隔離或辦公現場被封控，部分附屬公司蓋章困難，導致函證發出延誤；同時，銀行、客戶及供應商等函證接收情況不可控， 存在較多二次或三次發函，導致函證確認程序延誤；需現場檢查的審計流程受到阻延，如針對合作方及金融機構的訪談、憑證檢查等。

公司預期無法根據上市規則，於本月31日或之前刊發2021年度的經審核年度業績。待審計程序完成後，該公司將在切實可行情況下盡快發布經公司核數師同意之經審核年度業績。