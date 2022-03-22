未來資產：大市波動　惟ESG主題具有長期投資價值

未來資產環球投資昨日（21日）宣佈推出三隻交易所買賣基金，分別是Global X 恒生 ESG ETF（3029）、Global X元宇宙主題主動型ETF（3006）及Global X電動車及電池主動型ETF（3139），均已在港交所上市。

未來資產表示，讓零售及機構投資者能夠以方便且具成本效益的方式，將ESG考慮因素整合至投資組合中，同時可以充分把握電動車及元宇宙發展所帶來的增長機會。

未來資產Global X ETFs董事及ETF投資策略師張子銘指，根據環球的ESG ETF資金流向，越來越多投資者注意到在投資組合中納入可持續發展考慮因素的需要，但最近由於地緣政治等因素，投資環境處於Late cycle（後周期循環），即是經濟體的成長率放緩、失業率低、通膨上升、利率上升以及殖利率平坦的情況，惟ESG主題屬長期趨勢，具有投資價值。

張子銘稱，Global X元宇宙主題主動型ETF每年開支比率0.75%，低於同業產品年開支2%，而Global X 恒生 ESG ETF提供較多ESG資訊，能掃除單一資訊可能出現的不利因素，成本稍高。

至於新推的Global X電動車及電池主動型ETF，他指是公司在港第三款電動車主題ETF，屬主動式管理，前兩款產品為被動式管理產品，雖然年開支0.75%略高於另外兩款的0.68%，但這隻主動型ETF追蹤中國及環球大約25隻成份股， 為投資者帶來更多的選擇。