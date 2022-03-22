上海證監局責令申萬宏源增檢查　與螞蟻財富合作時未有適當性管理

上海證監局發布對申萬宏源（6806）證券責令增加合規檢查次數事先告知書。

上海證監局指出，申萬宏源證券與螞蟻財富（上海）金融訊息服務有限公司合作開展線上投資顧問業務時，未獨立開展適當性管理，未全面了解投資者情況，未獲取客戶住址﹑職業﹑財務狀況﹑投資經驗﹑誠信紀錄等訊息﹑適當性管理，以及相關服務紀錄等資料。

當局擬責令公司親自監督管理措施決定作出之日起1年內，每3個月開展一次內部合規檢，並在每次檢查後10個工作天內，向上海證監局報送合規檢查報告。同時上海證監局對申萬宏源證券時任執行委員會成員﹑財富管理事業部總經理房慶利，時任項目負責人趙耀﹑時任首席訊息官謝晨，分別採取相應監管措施。

申萬宏源證券回應指出，公司已接監要求基本完成有關整改工作，當前公司經營一切正常﹑運行良好，又指出公司始終高度重視合規風控工作，堅持穩健經營﹑行穩致遠的經營理念，將進一步深入領會監管政策導向，全面抓好整改落實工作，不斷完善內部管理，強化合作項目管理，堅持依法合規經營，以客戶為中心，更好服務實體經濟發展。

螞蟻財富回應指出，今次涉及事項為申萬宏源證券在螞蟻財富平台開展線上個人投資諮詢業務。公司會全力協助並配合申萬宏源證券進行合規展業，確保基完全合規並不且不斷優化。