港交所首隻碳期貨ETF上市　首兩個月ETF平均每日成交額達89億

港交所表示，歡迎首隻碳期貨ETF — 中金碳期貨ETF（股份代號：3060／83060／9060）於今日（23日）上市，意味香港上市的商品ETF涵蓋範圍進一步擴展至碳信用產品。碳信用產品是推動全球達至碳中和的重要資產類別之一。

今天新上市的ETF由中國國際金融香港資產管理有限公司管理，追蹤ICE EUA碳期貨指數（額外回報），該指數主要計量一籃子歐盟碳排放配額（EUA） 期貨合約長倉的表現。

港交所交易所買賣產品主管羅博仁表示，氣候變化及減碳是全球投資者越來越重視的議題。碳期貨ETF在香港市場的推出，不但為投資者提供嶄新機遇，讓他們以更便捷及具成本效益的方式參與碳排放市場，也為香港的ETF產品生態圈增添活力。

投資者對環境、社會和企業管治（ESG）的關注日增，推動香港上市ESG ETF資產的穩健增長。於2021年相關產品的市值增長84%至45億元，平均每日成交金額則按年增長逾兩倍至4,090萬元。

截至2022年2月底，香港上市的交易所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）共有157隻，市值達4,235億元；2022年首兩個月的平均每日成交金額為89億元，較2021年全年的77億元上升15%。