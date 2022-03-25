AEON母企去年虧損擴大至4.7億　今年擬在港開設20間Daiso

永旺（0984）公布截至去年12月底止全年業績，去年虧損擴大至4.7億元，上年同期蝕3,680.6萬元；每股虧損1.81元。派末期息2仙。

期內，全年收益按年下降4.1％至95.54億元，從分承租人所得的收入及其他收入增加5,220萬元。可是收取來自香港及內地的政府補助減少1.36億元至1,000萬元。毛利率維持於28.9％

集團表示，香港業務錄得收益減少7.7%至45.16億元，主要由於集團沒有從香港政府獲得與去年相同數額的政府補助所致。內地業務收益下降0.6%至50.38億元，受到疫情反覆、電商行銷力度加強及新業態不斷迭代等方面的衝擊，集團的購物中心及店鋪客流均呈下降趨勢，恢復低於預期。

永旺今年在港開設20間Daiso、1間AEON STYLE。（資料圖片）

今年計劃在港開設21間門店

集團指出，展望未來，經濟在2022年料會重回正軌，除了今年2月在油塘開設的AEON STYLE商店，為推進小型專賣店業務，集團與日本大創産業（Daiso）簽訂長期許可合同，於香港展開全新戰略合作，今年將會在港再開設20間Daiso，以及在內地開設2間AEON，同時相信集團在供應鏈、採購等有很大的改善空間，開設分店不會對集團財務造成太大壓力。

集團又指，第五波疫情和防疫措施不斷收緊，嚴重打擊整體經濟氣氛，部分店舖亦暫時停業，預計外出就餐限制及居家工作安排，將鼓勵市民留守家中，食品、清潔用品及相關產品需求或會增加。