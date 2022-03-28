上海封城｜有券商基金人員連夜返回公司　基金公司採取AB更運作

3月27日晚，上海宣佈從28日起，以黃浦江為界，開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查，引發關注。

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據′《每日經濟新聞》周一（28日）報道，上海證券交易所就疫情防控特殊時期相關業務開展做出調整和銜接安排，優化自律監管與服務方式，支持實體經濟發展，激發市場主體活力，全力維護資本市場平穩運行，落實落細支持疫情防控和保障市場運行各項工作。現就相關事項通知如下：

一、股票發行上市審核和發行承銷

1.確保科創板審核業務正常推進。疫情防控期間，正常受理發行人通過科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請。通過視頻會議等方式，確保上市委審議會議按照既定程序正常推進。

2.加強線上溝通諮詢保障。項目申報及回覆過程中，因受疫情影響無法現場預約溝通的，發行人、中介機構可以申請採取線上方式進行溝通諮詢。將加強審核部門與發行人、中介機構電話溝通、線上諮詢溝通的相關保障。

3.放寬申報等相關文件的簽署要求。發行人、中介機構提交項目申報、問詢回覆等相關文件時，確受疫情影響、無法統一簽名的自然人，可以通過提供簽字頁電子掃描文檔方式辦理。

4.適當放寬審核問詢回覆時間。發行人、中介機構確受疫情影響，無法在規定時限內回覆審核問詢、完成盡職調查等工作的，可以向申請中止審核，以保證足夠的時間準備審核問詢相關問題的核查回覆。

5.提供「雲上市」服務。鼓勵發行人根據實際情況合理安排發行上市時間，本所提供免費網絡直播上市儀式服務，並支持發行人在疫情影響消除後，補辦現場上市儀式。

6.優化網上網下路演方式。鼓勵發行人通過上證路演中心開展免費網上路演，通過網路、電話方式等線上方式開展網下路演。

二、上市公司訊息披露業務

8.延長訊息披露業務辦理時段。疫情防控期間，上市公司事後公告披露時段延長至晚上23:00。

9.支持上市公司做好定期報告披露工作。上市公司受疫情影響預計難以在原預約日期披露2021年年度報告的，可以申請辦理延期至2022年4月30日前披露。確受疫情影響，在法定期限內披露2021年年度報告或2022年第一季度報告有困難的，請及時聯繫公司監管部門通報相關情況。

10.增加郵件、傳真等公告提交方式。上市公司因疫情影響無法使用EKey通過日常業務管理系統提交訊息披露文件的，可以通過電子郵件或傳真方式提交。

11.放寬訊息披露文件的報送形式要求。文件訊息披露因疫情影響無法及時提供實體簽章的，可以暫以電子簽章等代替，或者提交相關說明。

12.支持線上召開股東大會。上市公司可以結合自身實際情況，設置線上股東大會召開會場。律師因疫情影響確實無法現場參會的，可以採取視頻等方式見證股東大會。

13.加強對線上業績說明會的技術支持。支持上市公司利用上證路演中心等網路平台召開線上業績說明會，與投資者加強交流，增進投資者信心。推出路演與上證雲SDK對接服務，投資者可以通過券商和訊息商APP參與業績說明會。

三、債券業務服務

15.建立發行服務綠色通道。對受疫情影響嚴重的企業，債券募集資金用於疫情防控相關領域或用於償還到期公司債券的，建立發行服務綠色通道，即報即審、特事特辦，切實做好疫情防控融資服務工作。

16.適當延長項目辦理時限。疫情防控期間，暫緩計算公司債券、資產支持證券的反饋意見回覆時限和中止時限。發行人確受疫情影響，不能及時更新財務報告的，可以申請延長有效期。

17.放寬文件簽章等報送要求。因疫情原因無法獲得相關簽字、蓋章的，可先由主承銷商出具說明，後續及時補充提交簽字、蓋章文件。

18.優化現場業務辦理方式。簿記建檔可根據疫情情況，僅安排簿記管理人作為現場參與人員。投資者可依據文件約定通過郵件、傳真等方式發送申購訂單。

19.配合做好地方債發行工作。按照財政部及疫情相對嚴重省（區、市）政府安排，積極配合做好地方政府一般債券、專項債券發行業務、技術支持和服務工作。

四、其他業務服務

20.確保市場交易通暢安全。全力做好技術保障和優化工作，持續降低訂單處理時延，改進市場投資者體驗。整合會員前端軟件，降低技術系統的複雜程度和市場維護成本。統籌優化相關業務測試排期，減輕市場機構技術測試負擔。

21.全面啟動線上諮詢培訓服務。針對各市場主體的實際需求，全面開展遠程諮詢、在線培訓和宣講等活動。增加「浦江大講堂」線上公開課數量，豐富課程內容。市場參與主體可直接進入公開課專區進行學習瀏覽，無需額外註冊。（浦江大講堂：https://pujiang.sse.com.cn/）

22.加大對疫情影響嚴重地區及企業的服務力度。加強對接疫情影響較大地區及直接參與抗疫的領軍企業，及時了解困難及訴求，做實做細投融資相關服務工作。逐一了解疫情嚴重地區擬上市和上市企業的投融資需求，幫助企業在充分準備的前提下，加速申報，實現即報即審即發。

23.支持會員採取措施確保業務平穩運作。加強與會員單位溝通，了解疫情對會員客户交易管理工作的影響並及時協助解決。支持會員通過線上方式，開展客户交易管理和監管協同工作。會員單位因疫情防控導致監管函件無法及時回覆的，可向本所申請適當延長時間。

24.支持基金、期權做市商等有序開展業務。支持基金、期權做市商積極實施流動性服務和做市服務業務，維護正常交易秩序。對因疫情存在實際困難的基金、期權做市商履行報價義務，適當予以調整相關標準。

25.加強ETF基金管理人專項通道服務。進一步優化ETF運營、訊息披露專項通道服務，保障基金管理人日常業務操作和公告披露。

26.通過非現場方式辦理股份協議轉讓業務。當事人可先以電子郵件方式發送已有材料，並接收反饋材料補正意見，待全部電子版材料確認齊全後，通知當事人一次性寄送書面材料，降低市場成本。

27.靈活開展紀律處分、複核聽證工作。確受疫情影響的市場主體在紀律處分和複核程序中，可以申請遠程視頻聽證、延期聽證以及延長證據材料提交時限。

29.加強投資者線上教育服務。持續通過網站、微信等網路渠道開展投資者教育宣傳，滿足疫情防控期間投資者在線學習需求。支持會員、基金管理人、期權經營機構積極引導投資者理性、客觀分析疫情影響，秉持長期投資、價值投資理念，依法合規開展投資活動。

30.做好國際投資者服務。通過線上路演等形式，加強與各類境外機構投資者的溝通和服務，及時回應國際投資者關切問題。疫情防控期間，為國際投資者調研上市公司提供便利化服務，開展國際投資者線上形式走進滬市公司等系列活動。

上海分批封控前夜 金融從業人員連夜趕往公司

3月28日又恰逢周一開市，此次封控對於主要分佈在浦江兩岸的金融從業人員來說，有的就需要做好提前到崗的準備。

據了解到，目前在滬券商已就此正在進行緊急工作安排。

國金證券上海總部位於浦東新區花木街道，在接到市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布最新消息後，公司作出以下安排：

1、繼續實行關鍵崗位值班制。

2、因未有具體實施細則，為保證系統和交易連續性，值班人員27日晚入住辦公場所，如果有已返回浦西的值班人員，需要繼續值班的，請務必27日晚12點前返回辦公場所。值班人員在辦公場所期間配合政府及公司的防疫安排。

3、其餘員工居家辦公。

另外，27日晚獲悉，部分基金公司已經通知一些人員晚上必須趕到公司。

有基金公司人士就向記者表示：「投資、交易的同事晚上被叫去公司了，收拾行李住公司。」還有在浦西的基金公司人士表示：「（浦東）沒有隔離的同事，晚上通知都要到。」

不過也有基金公司人士表示：「公司本來就有人，從15號開始核心部門的人員就一直住着了，包括周末也住着。」

另有基金公司人士表示：「我們之前是周一到周四全員上班，之後是核心人員住公司。「

還有多家基金公司人士向記者表示，他們主要採取的是AB崗的方式，以及輪崗值班的方式，此外，有的要求進公司需要提供48小時內核酸證明。