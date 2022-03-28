IWG租用太古旗下8QRE　開設18層Spaces辦公中心　料今年7月開幕

靈活工作空間供應商IWG將於太古地產（1972）旗下位於金鐘的皇后大道東8號（8QRE）開設全新的Spaces辦公中心，涉及18層，佔全幢辦公樓共64,800平方呎樓面。8QRE Spaces預計於2022年7月開幕，將提供超過900個辦公位置及70間私人辦公室，同時預留5層空間作企業專屬套間。

除了服務式辦公室，其中兩層更將改造成成「商務俱樂部」，供會員作流動辦公和非正式會議之用，更可藉此與其他專業社群互動交流，啟發思維。

IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示：「位於8QRE的新Spaces中心是品牌於香港的第七個據點，為我們香港的辦公網絡再添旗艦據點，幫助更多企業和員工善用混合工作模式並繼續加速此趨勢，對普羅大眾、地球環境和商業盈利都更有優勢。作為香港其中一個最大的商業樞紐和各行各業的熱點，我們很高興能透過在金鐘這優越地段設立新中心而繼續擴展，進一步實現我們的鴻圖。」

太古地產董事─辦公樓業務Don Taylor表示：「我們歡迎全球領先的工作空間供應商IWG進駐我們位於香港的辦公樓組合。IWG租用整幢8QRE，將為太古廣場租戶，以至廣大商業社區提供更多靈活工作空間。隨著大眾對辦公需求不斷改變，這正鞏固我們在太古廣場及其周遭致力營造具活力的商業區的努力，為企業及其員工提供能夠蓬勃發展的空間。」