股神黃金拍檔芒格　將卸任Daily Journal董事長

據《智通財經網》報道，周一（3月28日），Daily Journal在一份提交給證券交易委員會的文件中指出，「股神」巴菲特的黃金拍檔、億萬富翁投資者查理·芒格在Daily Journal工作45年後，將卸任董事長一職。

這家報紙出版商和軟件供應商還表示，芒格提出向公司捐贈100萬美元的股票。這位98歲的老人將繼續留在Daily Journal的董事會。

芒格自1977年以來一直擔任董事長，負責監督Daily Journal的投資組合。公司的出版物包括《洛杉磯日報》，這是加州最大的法律報紙。Daily Journal的子公司Journal Technologies向法院和其他司法機構提供案件管理軟件系統。

芒格此舉是與其他高管的變動同時宣佈的。在Daily Journal工作了44年的Gerald Salzman上周從首席執行官職位上退休。首席執行官的職位將由加拿大軟件公司Latitude Geographics的46歲創始人Steven Myhill-Jones臨時擔任。

該公司還表示，將接受芒格的提議，將其價值100萬美元的個人股票贈送給Daily Journal，以幫助公司建立新的股權激勵計劃。芒格稱：「我希望這份禮物能反映出我對現有團隊和Steven新領導層的信心。」

去年起建倉阿里

芒格是一個出了名的謹慎投資者，他向來直言不諱，比如，將比特幣斥為「老鼠藥」，並表示，如果沒有特殊目的收購公司（SPAC），世界會變得更好。

芒格自去年開始買入阿里巴巴（BABA.US）股票。他曾表示，阿里的地位當然沒有谷歌（GOOG.US）、蘋果（AAPL.US）的地位牢固，但相對於股價來說，阿里是有競爭力的。他表示，即使是在競爭激烈的網上零售領域，阿里巴巴也極具優勢。

13F表格表格顯示，Daily Journal公司總持倉資金達2.59億美元，其中阿里巴巴的股票值7，152萬美元，佔其總持倉資金的27.65%，位列第三，僅次於美國銀行（BAC.US）和富國銀行（WFC.US）。