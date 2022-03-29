俄烏重啟談判　恒指20天線支持力強　建行中行今放榜｜港股早評

港股上日企穩20天線（21230點）回升，惟暫未能收復21800點，市場關注今日起俄烏兩國再度重啟一連三日面對面談判，國際油價挫逾6%，美股續走高，相信恒指今早可望高開，在本周三期指結算日前，續於20天線樓上有強大支持。焦點股份可留意科網龍頭股持續在股價低迷時宣布股份回購計劃，最新京東健康（6618）加入回購行列；以及四大內銀股陸續發業績，建行及中行今放榜。



俄烏戰事持續超過一個月，烏克蘭與俄羅斯代表團今日起在土耳其城市伊斯坦堡舉行面對面談判。烏克蘭外交部長庫列巴28日表示，烏克蘭在土耳其與俄羅斯新一輪面對面談判的最大目標是達成停火。他還說，烏克蘭總統澤連斯基已經為談判設定了明確的紅線，也就是：不拿人員、土地或主權做交易。同時，烏克蘭準備就克里米亞半島和東部頓巴斯地區分別舉行另外的談判。

上周中信行公布業績後，股價連升兩日，不但突破一個月高位，更重返9個月高位。（資料圖片）

四大內銀去年盈利增長料高單位數

股份板塊方面，四大內銀今明公布業績，今日中行（3988）及建行（0939）將放榜；周三緊接發業績的是農行（1288）及工行（1398）。綜合市場及券商預測，四大內銀全數盈利增長料達到高單位數，當中建行升幅更有望達到雙位數，券商野村預期，受惠資金成本下跌，建行去年盈利有望增逾12%，看法是一眾券商之中最樂觀。

值得留意，近期內銀股公布業績後股價表現普遍向好，特別是上周中信行（0998）公布業績後，股價連升兩日，不但突破一個月高位，更重返9個月高位。

騰訊今年以來扔近28億元回購（資料圖片）

騰訊今年以來扔近28億元回購

美團（3690）去年業績較市場原先的預期好，股價上日升勢明顯近12%，觸發龍頭科網股一同反彈，恒生科指升逾2.6%，加上龍頭股持續回購，騰訊（0700）連續第二個交易日進行回購，宣布耗資約3億港元回購81.8萬股，回購價格為每股357.8元至371.6元。

據統計今年以來，騰訊累計回購13次，共計回購648.74萬股，耗資27.95億元。今年以來騰訊的回購金額已超2021年全年回購規模。

京東健康加入回購行列 上限30億元

京東健康公布，董事會已批准於未來24個月期間，在公開市場回購最多價值30億元股份之計劃。

Tesla擬分拆股份 美股三大指數近高收

美股方面，3大指數以接近全日高位收市，特斯拉（Tesla）擬再度分拆股份，股價急升８％，抵銷能源及銀行股偏軟對大市影響。道指及標普500指數都連升第3個交易日。道指先跌後彈，收市升近100點。標準普爾500指數及納指升幅0.7%及1.3%。