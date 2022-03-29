盈富基金換經理人　徐家健批欠透明　「恒生投資可做幾耐都唔知」

去年初，盈富基金（2800）經理人道富環球因美國投資禁令，一度中止對相關恒指個股投資，事件引起「撤換道富」的討論。去年底，盈富基金監督委員會便邀請多間公司參與競投，以代替道富。

最新，恒生投資將會接替道富環球成為盈富基金的新經理人。有學者認為，雖然撤換經理人是合適的決定，但當中的過程、機制、條件，以至新經理人的任期，卻未有向市場交代，認為其遴選完全不透明。



最新，盈富基金宣布，恒生銀行（0011）全資附屬公司恒生投資獲監督委員會選為盈富基金新經理人，而有關任命有待監管機構批准。

是次盈富基金經理人「換馬」，或許可讓盈富基金規避政治風險，預防再度出現美國的「長臂管治」以致盈富基金持有人權益受損，包括可能未能投資被制裁的藍籌股。

另一方面，新管理費收費表將調低首3年的實質管理費至每年0.022%，減幅約為31%，並在第4年開始進一步下調至每年0.019%，減幅約為40%。 意味撤換經理人後，盈富基金持有人的成本可獲削減，幅度明顯。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，是次遴選盈富經理人的細則並不透明。（資料圖片）

徐家健：撤換決定合適 惟遴選細則不透明

不過，美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，撤換經理人的確有效解決美國投資禁令等短期問題，坦言這是撤換是合適的決定，但今次結果公布並沒有清楚說明遴選機制、評審準則，外界根本不了解是因應什麼條件去選擇恒生投資。

儘管盈富基金的公告提及到，是次結果主要考慮到恒生投資的相關經驗、專業知識、本地規模、最新市場發展和盈富基金的未來發展。徐家健卻指出，根據這些條件或者有多一個機構合適，而這些細項的比重亦無從得知，強調篩選機制並不透明。

徐家健甚至認為，恒生投資「贏咗啲咩都唔知」，因為公告亦沒有提及到經理人的角色可維持多久，僅列明「監督委員會將不時進行經理人檢討，以貼近市場最新發展。」

目前市面上有9隻恒指MPF追蹤盈富基金。（資料圖片）

盈富基金規模逾千億 收費減幅應更透明

是次由恒生投資擔任新經理人後，盈富基金的管理費收費可下調三成至四成。徐家健亦就此提出質疑，到底其他有份競投的候選機構收費減幅有多大，而遴選準則是否視乎收費高低而定亦無從得知。

現時盈富基金規模達1,115億元，持份者眾多，包括不少透過強積金計劃有份投資的打工仔。徐家健批評，是次盈富基金撤換經理人缺乏系統，感似人治多於有機制可言，坦言遲選細則應該更加公開透明，