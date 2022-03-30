碧桂園：已為7億美元優先票據提前做好還款安排

內地加強調控房地產企業，多間內房發展商都傳出債務危機。碧桂園（2007）總裁莫斌表示，年內公司已在境內並無到期債，境外僅7月份到期的一筆7億美元優先票據，已提前做好還款計劃安排，又重申爭取明年中前實現「三條紅線」黃轉綠。

料今年內房銷情先低後高

他又認為，調控政策目的是要令內地房地產行業長遠穩定發展，目前政策已「築底」，惟因疫情影響，市場仍需時恢復。常務副總裁程光煜預計，今年全國商品房銷售預計會有所降低，銷售情況先低後高，逐漸企穩。

面對目前市況，莫斌表示碧桂園會開源節流，確保現金流、三道紅線水平，形容要做正確的事情，包括「控支出、調結構、保資產」。

今年收併購佔比增加

程光煜就表示，收、併購一直是碧桂園獲取土地的重要手段，去年下半年市場波動加上行業分化，市場機會增加，預料未來一段時間內，收、併購佔比會增加，公司會加大相關部署。他透露，去年四季至今，大約與十多個合作方、約80多個項目溝通，已經完成約35個收併購項目安排，另外約30個已基本談妥。

首席財務官及副總裁伍碧君就表示，碧桂園於收、併購方面的貸款額度，銀行給予授信進一步加大，估計今年內地優質企業融資環境應會比較樂觀，但公司會基於自身發展及定位，繼續維持槓桿水平，不會繼續加大融資額度。