奧園健康未能於3月31日發布去年業績　預告4月1日起停牌

奧園健康（3661）目前可獲得的資料，核數師需額外時間和程序對去年全年業績進行審核，導致去年全年業績刊發晚於預期時間表。延遲於今年3月31日或之前刊發去年全年業 績的主要原因包括：（a）近期新型冠狀病毒疫情反覆而實施的防控措施，包括出行限制及檢疫隔離措施，已干擾去年全年業績之財務數據梳理及資料收集進度；及（b）由於公司核數師於今年3月25日致公司審核委員會的函件中所載於審核去年全年業績的過程中要求就有關與集團關聯方之間的資金往來提供更多資料。收到公司核數師的上述函件後，公司審核委員會已立即採取相應行動，包括但不限於物色合適的獨立顧問以協助審核委員會 就上述資金往來進行獨立排查並獲取獨立法律意見。

董事會明白此過程將不可避免地導致進一步延遲完成去年全年業績的審核工作。據 -此，去年全年業績將未能於今年3月31日前刊發以遵守上市規則第13.49（1）條的規定。

綜合上述因素，經過審慎周詳考慮後，董事會認為，公司不宜在現階段根據上市規則第13.49（3）條刊發截至去年底止年度的未經審核綜合管理賬目，因為該等賬目可能無法準 確反映集團的財務表現及狀況，而刊發去年未經審核管理賬目可能會造成混淆並誤導公司的股 東及潛在投資者。

因此，根據上市規則第13.50條之規定，公司將申請於4月1日（星期五）上午9時正起於 聯交所暫停買賣，以待刊發去年全年業績。