內房趕發未經審核業績　雅居樂盈利少29%　富力轉蝕逾88億

多家未能在「死線」前公布經審核去年業績的內房，陸續公布截至去年底止全年未經審核業績，以避過「停牌」要求。

雅居樂盈利挫29%

雅居樂集團(3383)去年股東應佔利潤67.12億元(人民幣．下同)，按年下跌29.16%。每股基本盈利1.729元。期內，營業額730.28億元，按年減少8.99%。

合景泰富利潤挫52%

合景泰富集團﹙1813﹚去年利潤挫52%至30.57億元。每股基本利潤96分，公司將於4月14日舉行董事會會議，考慮建議派發末期股息﹙如有﹚。

期內收入減少3.9%至442.84億元。

富力轉蝕逾88億

富力地產公布去年虧損88.48億元，每股虧損2.358元，不派末期息；2020年盈利90.05億元。

期內，營業額764.01億元，按年少11.04%。

融信中國盈利挫47%

融信中國(3301)去年股東應佔溢利12.95億元(人民幣．下同)，按年下跌46.7%，每股基本盈利0.77元。期內，收益332.84億元，按年減少31.1%。

根據港交所上市規定，如果上市公司在財年結束後3個月內未能公布經審核的業績，其股票將被停牌，但如果因疫情造成延遲，上市公司也可以在3月31日前提交「自結」的數據，並於4月30日前提交經審核的版本，以避過停牌。