美國將釋放戰略石油儲備　WTI原油期貨重挫7%

拜登（Joe Biden）周四（3月31日）宣佈授權在未來六個月內每天釋放100萬桶石油，以應對汽油價格上漲。美油31日收盤重推倒。

綜合報道，拜登稱釋放戰略原油儲備可以將每加侖汽油價格降低10至35美分，不過這還要取決於盟友釋放量的多少。他說盟國可能會釋放3000萬至5000萬桶石油。

加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）認為，經過拜登3月31日所宣佈的戰略石油儲備釋放之後，美國再也沒有「SPR子彈」。

高盛（Goldman Sachs）大宗商品分析師在周四的一份研究報告中表示，釋放戰略原油儲備將有助於石油市場在2022年實現再平衡，但不會解決其結構性供應短缺問題。

高盛還認為，拜登政府加大戰略石油儲備釋放力度，將不利於美國自身的頁岩油生產。

與此同時，石油輸出國組織（OPEC）周四召開月度例會，對石油生產政策進行評估。預計OPEC及其包括俄羅斯在內的盟友將堅持其現有計劃，將產量再增加40萬桶/日。

周四紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格下跌7.54美元，跌幅為7%，收於每桶100.28美元，創3月16日以來的最低近月合約收盤價。

WTI原油期貨價格在3月份上漲了4.8%，一季度漲幅超過33%。