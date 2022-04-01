逾10家內房停牌　佳兆業停賽前股價照升10%　專家：非全面看淡

內房停牌潮乍現，超過10間內房及物業管理股，未能趕及在上日(3月31日)「死線」前，公布去年業績，按上市規則於今日暫時停牌。不過，內房股股價卻非清一色下挫，例如在佳兆業雖然已經預告今日停牌，不過股價上日逆市飆一成。專家認為，投資者對行業債務重組等問題仍有少許憧憬，而非如去年底時一面倒看淡行業股價。



未能公布業績的內房及物管股，停牌前股價表現一覽（巨子製圖）

未趕及限期前發業績

至少10家內房及物業管理公司在港股市場停牌，從上表可見，當中多家都是業內的巨企，內房股中有中國恒大、佳兆業、融創中國、花樣年等；即使一向獲市場認為是現金流穩定的物業管理公司，亦要停牌，包括奧園健康及彩生活等。

除了中國恒大是上周已經公布停牌待發債務重組等內幕消息之外，其他同業皆是因未能趕及在3月31日的「「死線」前，公布去年業績，按照上市規則而要暫時停牌，待發全年業績後才可申請復牌。

多家內房股宣布停牌，對市場氣氛難免造成打撃。除了疫情客觀因素外，這批房企大都面臨債務壓力，部分在近期更換了審計師，因而未能趕及在上月底公布業績。當中融創中國早前公告已經指出，近期國際評級機構下調公司評級，境外貸款受到影響，公司尚在與債權人溝通解決方案，同時，境內公開債展期事項也將對財務報表產生不確定影響，因此無法如期披露年報。

惠譽又指，審計問題會降低銀行對這些房企的放貸意願，購房者亦會避免購買具債務疑慮企業的房子。（視覺中國）

內房停牌前 股價非清一色下挫

國際評級機構惠譽評級表示,延遲刊發經審計的業績,或變更審計師,表明可能存在公司治理和財務透明度問題,會讓這些房企的融資壓力增加,評級可能面臨更大的下行壓力,尤其是對於「B」類或以上評級的開發商。惠譽又指，審計問題會降低銀行對這些房企的放貸意願,購房者亦會避免購買具債務疑慮企業的房子。

不過，值得留意的是，從這批現時停牌的內房股停牌前的股價表現，反映市場對內房的看法進一步分化，卻非全面看淡。

首先，從上表可見，這批預告因未能公布業績，而需要在今日停牌的內房股，在停牌前股價雖然普遍受壓，不過卻並非清一色下跌。特別是佳兆業，股價在昨日仍然能夠逆市抽高逾10%。

佳兆業預告今日停牌，股價上日照升10%。(資料圖片)

佳兆業停牌前 宣布與國企中鐵合作大灣區

回看近期佳兆業的公告披露時間，集團早於上月22日，預告將於今日「停賽」。公告中提到，因「公司總部須強制封鎖，以及深圳隨後實行全市封鎖，審核程序有所延遲」，因而未能在上月底限期前發業績，按港交所規定會在今日停牌。另一方面，亦提到，和債權人進行建設性對話以穩定現況，從而加快制定各方一致同意且保值的解決方案。

至上月29日，佳兆業集團在微信公眾號發布消息稱，集團與中鐵五局集團在長沙簽署戰略合作協議，雙方將通過優勢資源分享及互補，力爭全方位、寬領域、多形式地構建互信共贏的戰略夥伴關系，共同在全國範圍內尤其是大灣區和深圳先行示範區的城市更新、一二級聯動開發等重要領域進行深度合作。

集團和國企中鐵五局合作的消息，刺激股價造好。即使投資者知悉集團將於今日起停牌，不過仍然在停牌前買貨，觸發佳兆業於停牌前夕，股價仍單日抽高10.5%。

元宇證券基金投資總監林嘉麒接受訪問時指出，市場普遍對內房繼續與債權人洽談貸款續期，抱有憧憬，視為支持股價低位反彈的理由。（張浩維攝）

林嘉麒：市場非一面倒看淡內房

元宇證券基金投資總監林嘉麒接受訪問時指出，從今日內房股股價表現，可見雖然投資者對多家內房停牌的消息關注度高，不過，卻並非一面倒看淡行業。如萬科及潤地等大型內房，股價逆市向上，認為現時市場普遍對內房繼續與債權人洽談貸款續期，抱有憧憬，已視為支持股價低位反彈的理由。

本月為內房債務到期高峰

不過，踏入4月份，內房進入債券到期⾼峰，企業償債情況仍會繼續困擾市場。據報告統計，2022年房地產行業總體債務到期，超出6000億元人民幣(下同），光銀國際預料4月及6月也將為2022 年內房企債券到期⾼峰，⾦額均逾600億元。