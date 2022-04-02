內房停牌潮｜9企「交白卷」　疫情因素僅幌子?　最壞情景股債雙殺

3月業績高峰期過去，深陷債務問題的內房板塊，又要面對新衝擊——停牌潮。按照上市規則，上市公司須於會計年度結束後三個月內公布年度經審核業績，否則要停牌。據《香港01》統計，因業績「交白卷」而於4月1日起停牌的內房至少9家，數目誇張。

分析指，內房停牌後，對於其償債、再融資、貸款展期等工作，或造成惡性循環。隨著房企違約，加上股票停牌，復牌無期，最悲觀的情況恐怕是股東及債權人均「血本無歸」。



新冠病毒疫情近期在中港持續爆發，令到不少上市公司無法如常進行審計工作，未及在限期內發布經審核之全年業績。

港交所早前亦宣布「放寬」措施，續按照2020年時與證監會聯合聲明的做法，容許上市公司在3月31日前發布未經審核之業績，以避過「停牌」，而經審核之業績則有一個月「寬限期」，須於4月底前公布。

港交所早前提出「寬限期」，續按照2020年時與證監會聯合聲明的做法，容許上市公司在3月31日前發布未經審核之業績。（資料圖片）

業績「交白卷」 內房重災區

根據聯交所資料顯示，即便是未經審核的業績，至少有32家上市公司均無法趕及在3月底前公布，掀起新一輪停牌潮。其中，內地房地產企業可謂重災區，至少9家主要房企被罰「停賽」，佔總數28%，當中尚未計及旗下物管公司或關連子公司。

截至4月1日，因業績「交白卷」 而要停牌的主要內房企業包括世茂集團（0813）、當代置業（1107）、佳兆業（1638）、花樣年（1777）、融創中國（1918）、陽光100中國（2608）及中國奧園（3883），連帶早前已停牌的新力控股（2103）及中國恒大（3333），上述公司停牌前市值合共771億元。

中國恒大在去年10月遭財匯局高調調查其財務報表。（視覺中國）

停牌或使評級下調 現惡性循環

內房今輪停牌潮，除了因疫情影響審計工作外，還由於房企自身財務問題。過去一年，內房企業持續受債務問題困擾，其「表外負債」問題備受關注，令核數師審計更趨嚴謹。去年10月，財務匯報局曾高調調查中國恒大的財務報表，質疑恒大帳目有沒有遵守「適用財務匯報準則」，以及羅兵咸永道有沒有就此遵從適用審計準則，為內房賬目質素敲響警報。

公司停牌，除了投資者無法再正常交易其股票之外，對於公司自身而言，恐影響往後的融資壓力，以及其信貸質素。評級機構惠譽早前便表示，內房延遲刊發業績，或令其融資問題進一步惡化，並導致其評級有機會被進一步下調，使違約風險大增。

星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹認為，隨著內房停牌，對於本身的融資、信貸展期等，造成惡性循環。由於企業因為流動性不足、債務問題等，而令審計工作出現困難，公司無法如期公布業績；而投資者或債權人留意到公司無法刊發業績，難以掌握其財務狀況，使債券展期等工作有可能受阻。

星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹認為，企業要是因為疫情導致審計困難，正常在一個月內亦可以解決。（資料圖片）

疫情僅停牌表象 背後原因複雜

事實上，儘管大部分未能如期刊發業績的上市公司，不少引用疫情原因，但王丹認為，能夠在限期前公布未經審核業績的房企，若純粹因為疫情導致審計問題，都能夠在寬限期內完成審核。「大部分公司預計4月中能夠公布經審核業績，一小部分要到5月中，若因為疫情因素，一個月內是應該可以出得到」

至於連未經審核業績亦無法公布的內房企業，很大可能不單受疫情窒礙審計工作，背後的原因更加複雜。王丹指出，這些內房企業無法公布未經審核業績，除了本身有償債問題之外，或是缺失不少重要的數據，或者最新的財務數字與過去出現分歧，無法公布的背後原因更加複雜。

換言之，正在停牌的內房能否復牌，關鍵恐怕未必是疫情何時緩和般簡單。以融創中國為例，有關延遲刊發業績的公告，除了提及疫情因素之外，同時提到有關因下調評級而引起境外貸款的問題，以及境內公開債展期事項等，對財務報表影響的不確定性。至於最終「轉軚」稱無法公布業績的世茂集團，停牌通告只提到上海疫情防控的因素，但公司財務情況甚惹關注，除了盈警及核數師跳船外，信託產品也被指違約。

世茂集團的停牌公告中，僅提及上海疫情防控的因素，並未有進一步交代有關其財務狀況的因素。（資料圖片）

倘股債雙殺 投資者恐血本無歸

如此一來，到底這些房企是純粹因疫情導致延遲刊發業績，還是以此「遮醜布」，外界不得而知。惟一眾內房爆停牌潮，市場或憂慮會否引發另一個危機。

王丹認為，本身內房債市已經處於非常危險的水平，不少債價跌至低殘水平，情況可謂「差無可差」，故此這一輪停牌潮未必會造成新危機。但她預計，內房債務違約，債權人無法取回本金之餘，隨著停牌潮的出現，倘公司未能順利發出經審核業績，最悲觀的情況便是除牌，屆時股東及債權人均面臨「股債雙殺」的風險。

儘管內房板塊危機四伏，但王丹相信仍然是有著不少機會，特別是國企及現金流充裕的民企。在這一輪淘汰後，由於行業競爭減少，經營環境有所改善，這些國企及優質民企的盈利增長預期會有好轉。至於即使今輪免於停牌、或者是日後可復牌的房企，王丹建議投資者要留意，部分企業在融資方面受阻，只能依靠賣樓回款，需關注這些企業的財務穩健度。