HYPEBEAST升超三成　子公司獲SPAC溢價40%合併在美上市｜港股異動

HYPEBEAST（0150）子公司獲SPAC公司溢價40%合併，並將於納斯達克上市，股價一度升超三成，高見1.15元，現仍升29.63%，報1.05元，成交額381萬元。

HYPEBEAST宣布，子公司與特殊目的收購公司Iron Spark合併，合併事項完成後將予發行之代價股份估計最高數目為最多2218.3萬股支付，代價約17.3億元，其合併股份於納斯達克交易所上市買賣。另外，亦向PIPE投資者以私人配售方式發行認購股份，總認購價1.04億元。

股份合併比率將為68.4543077股合併為1股。該批2218.3萬股代價股份，相當於經發行股本約41.45%，每股代價股份發行價為10.00美元。代價股份發行價格每股代價股份約78元，較最後交易日收市價每68.4543077股55.45元溢價約40.67%。

PIPE股份認購協議訂約方包括，Telemark Fund、Kolon Industries、Iron Spark Opportunity、IRONGREY。認購價同為78港元，較上日收市每68.4543077股55.45元溢價約40.67%。完成後，公司主席、行政總裁兼執行董事馬柏榮持股將由72.31%降至40.54%。