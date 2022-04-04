消費券2022｜麥當勞推消費券套餐優惠券　最平100元買4個餐

政府最新一期的電子消費券將於4月7日發放，多間商戶陸續公布推廣優惠。麥當勞公布，會在「麥當勞App」推出三款全新消費券套餐優惠券。

由即日起，麥當勞App推出三款全新消費券套餐優惠券，分別是100元4款早晨套餐、100元4款飽餐及120元4款雞餐。

麥當勞指出，4個電子消費券營運商包括八達通 Octopus、支付寶 AlipayHK、WeChat Pay Hong Kong 微信支付及 Tap & Go 拍住賞都能購買相關套餐，計及其他電子支付方式或現金，麥當勞現接受7種支付方式。

早晨套餐可選：熱香餅精選套餐、豬柳蛋漢堡、魚柳飽、炒雙蛋火腿飽、新餐肉蛋漢堡；100元4款飽餐可選：魚柳飽、脆辣雞腿飽、巨無霸、板燒雞腿飽、雙層芝士孖堡、豬柳蛋漢堡；120元4款雞餐可選：原味麥炸雞（2件）、蜜糖BBQ麥炸雞（2件）、麥樂雞（9件）、脆香雞翼（4件）、脆辣雞腿飽、板燒雞腿飽。

麥當勞表示，完成購買後，4張指定套餐換領券會於3個工作天內自動存入「麥當勞 App」內新增設的「消費券專區」，所有套餐換領券有效期至5月15日。