曾俊華推「Choi Yeah NFT」　支持年輕人夢想　擁有者收6件小禮物

這邊廂特首林鄭月娥宣布，不會參選下任特首，任期至6月30日，將結束42年公職生涯；那邊廂，當年與她競逐特首寶座、曾任財政司司長的曾俊華，同日亦有新搞作！



林鄭月娥於今日（4日）上午11時，正式向外界宣布，不尋求連任，不久後曾俊華更換社交平台頭像，正當大家揣測其動機時，原來是打算推出「Choi Yeah NFT」。

他表示，短短幾年，世界不再一樣。社會更多紛亂，更多擔心，同時靜悄悄地走入了Web3的宇宙，「疫情、經濟、自身去留，令大部份市民的生活都不易過。但我和五年前一樣，相信香港人，相信香港，相信難關總會過去。」

他希望香港人在困難時刻可以更加開心，因此邀請日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi），設計了3,000個「Choi Yeah NFT」，擁有者會在發行後的一年內，收到由他為香港人挑選的6件小禮物，「或許是我看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動，及未來我有份的Web3企劃。」

NFT日後所有交易的10%將回饋初創社群

另外，他早前接受媒體訪問，提及考慮參與機構發展的條件，要有年輕人、有創新科技的元素及顛覆傳統行業的可能性。今次送出的NFT，亦將會實際地支持年輕人的夢想，NFT日後所有交易的10%，回饋初創社群，「因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來。」

不過似乎大家都以為，曾俊華選擇這一天推出NFT，背後或另有玄機，他澄清，「我們團隊於月前已訂好在今日推出NFT ，與其他時事新聞絕對無關。」