新能源車加價後銷量比併　比亞迪月售十萬輛擁三大優勢｜財經評論

中資新能源車股近期宣布加價後，上月銷售仍報捷，普遍增幅超過一倍，突顯企業加價後未有影響銷量，觸發一眾車企股價「開車」。３月銷量破十萬輛的龍頭股比亞迪，股價抽高8%，重上250天牛熊線。三大新勢力股(理想、小鵬及蔚來)亦一同急升，升幅介乎逾7%-10%。



板塊選股上，專家主張「貪新忘舊」，看好新能源車股，當中最推薦比亞迪，認為擁三大優勢；同時不建議對傳統車股「追落後」，因企業要將產能置換難度高，而且現估值水平亦欠吸引。



新能源車企首季銷量比較(巨子製圖)

最新數據突顯車企加價後 銷量未受阻

今天電動車股股價強勢，主要受到最新銷量增長倍升所帶動。特別是自新春至今，比亞迪及小鵬等電動車股已經多次宣布調高售價，今次營運數字突顯企業加價後，銷量仍可維持升勢，令投資者對業績更有憧憬。

多家新能源車企已全數公布首季銷量(詳見上表)，可見領先的是龍頭股比亞迪，不論是總體銷量，或是增長幅度，都較三大造車新勢力股更凌厲。投行美銀證券指出，比亞迪年初至三月的銷售額達到該行預期今年銷量的21%，看好未來電動汽車銷量的增長以及更好的產品組合，支持利潤增長。

比亞迪3月份汽車銷量按年增逾1.5倍至約10.5萬輛，且全部來自新能源汽車。首季集團累計銷量較去年同期增近1.8倍至29.1萬輛。

造車新勢力 小鵬銷量續稱冠

至於三大新勢力股，以小鵬的銷量繼續稱冠，超過3萬輛，受惠P7車型續熱賣。至於蔚來表現卻仍落後，首季交付按年增長只有 28.5%，遭小鵬和理想(按年增幅超過1.5倍)遠遠拋離。

綜合專家及券商分析，比亞迪擁三大優勢，首先是加價後銷量維持強勢，第二是成首家車企停產燃油車，反映轉型成功；同時手頭訂單充足，達40萬輛，相信今年銷售目標可達成。

小鵬主打「高性價比」，首季銷量在新勢力股當中稱冠。(資料圖片)

郭家耀：比亞迪手上訂單充足 有望達全年銷量目標

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時表示，云云車企中，特別看好比亞迪，因去年全年銷量突破70萬輛，現時管理層透露，手上的未交付訂單達到40萬輛，相信集團能夠成功將今年銷量拉高一倍，至150萬輛的銷售目標。

至於新勢力股當中，蔚來的銷量增幅不及同業，相信是產品訂價有關，因車價普遍超過30萬元人民幣。反之，小鵬的突出之處，在於其產品線較多，能夠吸引不同需要的車主。

小鵬除了熱賣的P7車款之外，去年發佈了3 款新車，分別是G3i、P5 和 G9，其中 G3i 和 P5 已於去年實現交付。至於理想的產品單一，「獨沽一味」依賴理想one。

比亞迪成首家車企停產燃油車，券商指反映轉型成功(資料圖片)

比亞迪成首家車企停產燃油車 美銀：反映轉型成功

新能源車成市場大勢所趨，比亞迪正式宣佈，停產燃油車，成為中國第一家將燃油車停產計劃付諸實行的車企，也是跟隨環球大型車企開始「棄燃攻電」的步伐。今年初日本Nissan宣布將終止全新燃油引擎的開發作業，是首間宣示將「放棄」新世代純燃油引擎研發的日本車廠。 另外，上年底，韓國現代汽車證實已關閉旗下的燃油引擎研發部門，將更專注於研發電動車相關技術。

對此，美銀證券認為，此舉表明比亞迪積壓的電動汽車訂單穩固，釋放更多的電動汽車產能，並反映公司成功轉型為純電動汽車公司。公司優於同行的交付能力，是由於其具有競爭力的成本，電動汽車車型，新增產能以及一些關鍵零部件的自供。

展望新能源車企今年增長，評級機構惠譽表示，鑑於需求仍然強勁，中國電動汽車市場前景「光明」，並預計2022年中國電動汽車批發交付量將增長50%以上，市場份額將超過20%。

艾德聯席董事陳政深接受訪問時指出，傳統車企處境受壓，現時長汽及吉利等傳統車企，新能源車佔整體產量只得三分之一至四分之一，估值亦欠吸引力。(資料圖片)

投資策略宜「貪新忘舊」 比亞迪年底有望重上300元

選股策略上，專家建議宜「貪新忘舊」，寧可選新能源車股，亦不宜隨便換馬至股價較高位腰斬一半的傳統車企。

艾德聯席董事陳政深接受訪問時指出，傳統車企處境受壓，現時長汽及吉利等傳統車企，新能源車佔整體產量只得三分之一至四分之一，未來即使致力加大新能源車佔比，不過涉及的產能置換問題，對產能提升會造成阻礙。因為雖然股價上，長汽及吉利等車企已經較去年高位下挫逾50%，不過從估值的角度，認為兩間車企的預測市盈率仍然高達15倍-21倍，並不吸引。

郭家耀亦持相近意見，認為傳統車股如長汽及吉利等未見轉勢。反而投資者應繼續留意新能源車股，最看好比亞迪，認為雖然去年全年盈利增長略低於市場預期，不過業績後未見出現沽壓，認為反映投資者更注重今年的增長，而且看好目前手頭訂單達40萬輛，銷售有保證，相信有長線升勢，年底可望重上300元。