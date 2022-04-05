日本雀巢宣布Kitkat將加價　日資企業深受材料成本攀升壓力

通脹看似與香港市民談不上太大關連，因為每次政府的通脹數據仍屬低企。可是在歐美等國家，卻飽受高通脹肆虐之苦，為求壓低通脹，英倫銀行及聯儲局等主要央行已先行加息。那麼多年一直處於通脹與通縮邊緣的日本，按當地物價走勢，難指出已處於高通脹環境，日本央行亦無法在此時此刻結束超寬鬆貨幣政策。可原材料入口價格高企對當地生產企業帶來衝擊，唯有採取加價或減量等方式應對。

日本版KitKat朱克力產品，在不少日式超級市場均可看到，亦成為不少消費者的「囊中物」。據生產商日本雀巢指出，將會更改2款KitKat產品定價，其中KitKat Mini 12條裝，從今年7月1日起，售價會由目前的324日圓，提升至356 日圓。按此伸算，加幅達9.9%。另一款KitKat 雜錦裝146克產品，售價則從當日起原來的378日圓加至416日圓，加幅為10%。

加價以外，亦有10款KitKat產品調整容量，將於今年6月15日起生效。其中KitKat Mini 14條裝會會改為13條。

被稱為國民零食的美味棒，早前宣布加價2成至每枝12日圓。（資料圖片）

為何一向不容易對產品加價的日本企業，近年多間企業宣布加價，其中稱為當地國民零食美味棒在今年進行自產品推出以來43年以來，首次加價，售價由每枝10日圓，加價2成至12日圓。原因不就是物價上升的壓力問題。

無疑日本通脹水平遠低於歐美國家，卻不等於當地並無受到物價上升壓力衝擊，特別是生產型企業，受到大宗商品價格升幅的影響更深。日本雀巢便指出，受到可可豆﹑砂糖及小麥等須從外輸入的原材料價格上揚，及日圓匯價影響，公司已致力於控制成本，可是仍不足以應付當前變化。

從日本多間企業開展轉嫁成本予消費者的舉措，反映出當地生產企業面臨的壓力非輕。