港股復市受兩大利淡拖累　美債息近2.6厘　北水今重啟｜港股早評

港股清明節假期後復市，隔晚美股三大指數急挫，道指跌近300點近低位收市，受美國加息作風急進及俄烏局勢未有進展兩大利淡因素拖累，市場避險情緒升溫，十年期美債息率逼近2.6厘創三年高，美元升至近兩年高。雖然今日內地同樣復市，滬深股通重啟，不過相信港股表現會受拖累，料恒指下試二萬二關口。



俄烏戰局生變，俄軍被指在撤退前在布查鎮屠殺平民，烏克蘭總統澤連斯基譴責這是戰爭罪行，雖然仍有意與俄羅斯繼續談判，但或未能與普京會面。國際亦掀起對俄羅斯新一輪制裁，以色列首度批評俄羅斯，美國亦將與七國集團及歐盟宣布對俄新制裁。

俄烏戰局生變，俄軍被指在撤退前在布查鎮屠殺平民，以色列首度批評俄羅斯，美國亦將與七國集團及歐盟宣布對俄新制裁。（Getty）

聯儲官員料加快縮表 美債捱沽

另外，拖累港股的還有美國加息。被拜登提名為美聯儲副主席的美聯儲理事布雷納德（Lael Brainard）在演講稿中明確表示，美聯儲需迅速行動打壓高通脹，對於美國通脹的描述是「過高，並且面臨上行風險」，同時對於聯儲縮減資產負債表，她指會最早5月開始快速縮減資產負債表（縮表），並預計縮表速度將比2017至2019年的上次周期快得多。

市場普遍認為往常支持寬鬆政策和低利率的布雷納德已完全轉為鷹派，她的發言暗示美聯儲的加息步伐可能要快於每次加息25個基點的傳統做法，同時也凸顯了縮表對貨幣緊縮的重要性。

布雷納德（Lael Brainard）曾於奧巴馬政府出任負責國際事務的財政部副部長，現時出任聯邦儲備局理事。（Getty）

阿里美股跌近6% 「蔚小理」受壓

美聯儲官員的鷹派言論，觸發美國「股債雙殺」，美債遭沽售，十年期美債息率逼近2.6厘創三年高；同時美股三大指數全線下挫0.8%至2.3%，科技股跌幅最明顯，拖累納指挫逾300點。

中概股表現隨市下挫，重磅股阿里巴巴美股跌近6%，同業拚多多亦跌5%，造車新勢力股「蔚小理」(蔚來小鵬及理想汽車)跌3%至6%。

小鵬汽車公告，根據於2020年6月28日採納及2020年8月20日獲公司股東批准的2019年股權激勵計劃而發行155.538萬股A類普通股，以滿足限制性股份單位。